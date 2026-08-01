Encuentro comunitario en Mojón de Fierro orientado a la prevención del suicidio

Desde la actividad se promovieron herramientas para detectar señales de alerta, acompañar y construir redes de apoyo entre los vecinos.

En el marco del mes de la prevención del suicidio, el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano y la Dirección de Salud Mental y Prevención de Adicciones, realizó este sábado 12 de septiembre un taller de sensibilización en el centro de salud de Mojón de Fierro.

A cargo del equipo del dispositivo de Abordaje Territorial, dependiente de la mencionada Dirección, la actividad estuvo destinada a pacientes y vecinos de la localidad. Durante el encuentro, se abordaron distintos aspectos vinculados con la prevención, entre ellos, los conceptos de ideación suicida y acto suicida, los factores de riesgo y protectores, los mecanismos de ayuda y escucha, además de los mitos que existen en torno a esta problemática.

La directora de Salud Mental y Prevención de Adicciones, la licenciada Selena Copponi, destacó la importancia de generar estos espacios de diálogo y sensibilización en las comunidades.

“Hablar de prevención del suicidio es también hablar de la importancia de escuchar, acompañar y estar atentos a las señales que pueden indicar que una persona atraviesa una situación de sufrimiento. Desde el sistema de salud, como parte de un Estado provincial presente, tenemos la responsabilidad de acercar herramientas y fortalecer las redes de apoyo”, señaló.

En ese sentido, explicó que durante el encuentro se brindó información para reconocer señales de alerta y saber cómo actuar ante una persona que necesita ayuda, contención y acompañamiento.

“Es fundamental derribar los mitos que todavía existen alrededor del suicidio y comprender que pedir ayuda es un acto de cuidado. La escucha activa y el acompañamiento oportuno pueden ser determinantes para acercar a una persona la asistencia que necesita”, afirmó Copponi.

En la jornada, los profesionales también difundieron información sobre la línea telefónica gratuita 0800-888-3364 para la prevención del suicidio, que funciona las 24 horas, todos los días del año, de manera ininterrumpida.

“La línea es atendida por profesionales de salud mental altamente capacitados para dar respuesta y brindar asistencia inmediata ante las distintas situaciones que pueden presentarse”, aseguró Copponi.

Y agregó que “cuando corresponde, a partir de la atención, observación y evaluación de cada caso, realizan las derivaciones a los servicios de salud mental de los hospitales o centros de salud más cercanos al domicilio de la persona, para que pueda continuar con un tratamiento adecuado y recibir la contención profesional necesaria”.

Estrategia territorial

Por su parte, quien forma parte del equipo de Salud Mental y es la referente del dispositivo de Abordaje Territorial, la licenciada Noelia Lizondo, dio detalles del trabajo que desarrolla el equipo profesional para acercar las estrategias de salud mental a las distintas comunidades.

“El abordaje territorial nos permite establecer un contacto más cercano y directo con las personas y las comunidades, conocer sus necesidades y trabajar a partir de ellas, desde una perspectiva de derechos humanos. Estos espacios nos permiten construir herramientas colectivas para el cuidado y la prevención”, sostuvo.

Lizondo remarcó además que la participación comunitaria constituye un componente central de las acciones de prevención.

“Cuando una comunidad se involucra, escucha y acompaña, se fortalecen las redes que pueden sostener a quien atraviesa un momento de dificultad. La prevención también se construye desde esos vínculos cotidianos y desde una mirada solidaria y humana”, expresó.

Como cierre de la jornada, los participantes colocaron en sus brazos un lazo amarillo, símbolo de la prevención del suicidio, y asumieron el compromiso de construir una red de apoyo comunitaria. Esta iniciativa quedará representada en un mural que buscará expresar el acompañamiento de la vida desde la palabra, la escucha y la solidaridad.



