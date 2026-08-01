“La inauguración de la UCPIM es un ejemplo para el país”, sostuvieron

Esta unidad de compras abastecerá todo lo relacionado a medicamentos e insumos.

El ministro de Desarrollo Humano de Formosa, el doctor Carlos Atencia, sostuvo que la inauguración de la ampliación y refacción del edificio que alberga a la Unidad de Compras de Productos e Insumos Medicinales (UCPIM), llevada a cabo en la tarde de este martes 1 de septiembre por el gobernador Gildo Insfrán, “es un ejemplo para el país”.

“Dicha unidad de compras abastecerá a la población en todo lo que sea medicamentos e insumos”, declaró el titular de la cartera sanitaria al dialogar con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

Y afirmó que “este es el claro ejemplo de que se puede hacer un trabajo correcto sin necesidad de tanta opresión como la que se está viviendo a nivel nacional a través de los recortes y ajustes”.

“Esta realidad es posible, gracias al plan estratégico que se viene realizando desde hace tiempo y que se llama Modelo Formoseño, el cual manifiesta que la salud es una cuestión de Estado y que se Gobierna con el pueblo adentro”.

Al cerrar, remarco que “la inauguración es una muestra más de todo lo que se puede hacer cuando se tienen las cuentas claras y un Estado presente”.



