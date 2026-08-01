En el Centro Comunitario Nueva Formosa realizaron una jornada de concientización y prevención sobre violencia de género

La actividad estuvo dirigida a estudiantes del Núcleo de Educación Permanente y Formación Profesional N° 31 y vecinos del barrio, a cargo de la Dirección General de Género y Violencia Intrafamiliar de la Policía.

Este martes 1° de septiembre, el Centro Comunitario del barrio Nueva Formosa fue sede de una charla sobre “Concientización y prevención de violencia de género e intrafamiliar”, impulsada por la Dirección General de Género y Violencia Intrafamiliar de la Policía de la provincia de Formosa.

Al respecto, la coordinadora del espacio comunitario, profesora Anahí Romero, destacó que “dentro del centro comunitario tenemos varias áreas que brindan este tipo de espacios para toda la familia, como la Secretaría de la Mujer, que ofrece atención al público y contención con su equipo técnico”, explicó.

Asimismo, subrayó la importancia de sostener una agenda activa que abarque diversas temáticas de interés social y prevención ciudadana al comentar que “la semana pasada abordamos la prevención de incendios y hoy avanzamos con la prevención de violencia de género. La idea es continuar generando estos espacios tanto para alumnos como para vecinos en general”.

En otro orden, Romero brindó detalles sobre la variada oferta formativa y cultural que marca el inicio del mes de septiembre en el Centro Comunitario, destacando el inicio de la capacitación práctica sobre “Mantenimiento de motores de dos tiempos”, dictada en conjunto con la Subsecretaría de Empleo.

Y precisó que “tuvimos un total de 60 inscriptos y en la jornada de hoy asistieron cerca de 40 personas a realizar la primera práctica, enfocado en la puesta a punto y arreglo de desmalezadoras”, añadiendo que “lo más valorable es que participan tanto hombres como mujeres, promoviendo de manera concreta la igualdad de oportunidades y la diversidad laboral”.

Finalmente, anticipó que participarán en el Tercer Festival de Narración Oral, un evento que reunirá a referentes de distintas provincias para compartir una jornada de narración oral y literatura con la familia formoseña.

Prevención y concientización

Por su parte, la subcomisario Paola Taboada, quien brinda servicio en la Comisaría Seccional Sexta en el área de Violencia de Género e Intrafamiliar, detalló que “buscamos visibilizar todo lo que abarca la violencia de género, visitando instituciones y escuelas para generar conciencia y ayudarnos entre todos”.

Remarcó que durante la jornada se brindaron herramientas informativas concretas, identificando los distintos tipos de violencia existentes en la comunidad, los canales de denuncia habilitados y las líneas de contacto para intervenir a tiempo.

“Trabajamos conjuntamente con diversos estamentos del Estado para poner a disposición los lugares a los que pueden concurrir ante cualquier situación que afecte a una persona o a su entorno”, sostuvo.











