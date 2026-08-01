Brindaron talleres orientados a la prevención del suicidio y la Educación Sexual Integral en la EPES N° 61

La propuesta generó un espacio de confianza, escucha y participación para abordar inquietudes propias de los adolescentes.

Mediante un trabajo articulado, los servicios de Salud Mental y Obstetricia del centro de salud “Dr. Jorge Mario Krimer” llevaron adelante talleres destinados a estudiantes de la EPES N° 61 del barrio Virgen del Rosario, en el marco de las acciones de prevención del suicidio y Educación Sexual Integral (ESI) dirigidas a adolescentes.

Durante la jornada, los profesionales abordaron contenidos vinculados con el cuidado de la salud mental, la identificación de señales de alerta, la importancia de pedir ayuda y de recurrir a personas y espacios de confianza ante situaciones que generen angustia o malestar.

En tanto, desde el área de Obstetricia se desarrollaron contenidos relacionados con la ESI, promoviendo el conocimiento del propio cuerpo, el respeto, el cuidado, los vínculos saludables y el ejercicio responsable de los derechos sexuales y reproductivos.

A través de preguntas disparadoras, dinámicas participativas y actividades vivenciales, los equipos de salud propiciaron el intercambio de saberes y opiniones, generando un ámbito de confianza y escucha en el que los adolescentes pudieron expresar libremente sus inquietudes y puntos de vista. Esto despertó un marcado interés entre los estudiantes, quienes participaron activamente de las distintas actividades.

Al respecto, la directora del centro de salud “Dr. Jorge Mario Krimer”, licenciada Roxanna Arce, destacó la importancia de que se desarrollen estos espacios en las instituciones educativas. “Es fundamental generar ámbitos donde nuestros adolescentes puedan expresarse, se sientan escuchados y puedan encontrar información confiable para afrontar las distintas situaciones que atraviesan. La prevención y el acompañamiento temprano son herramientas esenciales para cuidar su salud integral”, señaló.

Asimismo, remarcó que tanto la prevención del suicidio como la Educación Sexual Integral forman parte de las políticas públicas de salud que impulsa el Gobierno de Formosa y que son llevadas adelante por el Ministerio de Desarrollo Humano en articulación con otras instituciones.

Al respecto afirmó “los equipos de salud tenemos el compromiso de estar cerca de nuestra comunidad, especialmente de nuestros jóvenes, brindándoles herramientas que les permitan tomar decisiones responsables, reconocer cuándo necesitan ayuda y saber dónde encontrarla”.

Finalmente, la directora valoró la articulación entre los servicios de Salud Mental y Obstetricia y la comunidad educativa, señalando que “el trabajo conjunto nos permite abordar estas temáticas de manera integral y desde una perspectiva de derechos, fortaleciendo la prevención y promoviendo espacios saludables para nuestros adolescentes”.



