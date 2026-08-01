La DPV entregó indumentaria de trabajo al personal del organismo

Se trata de una decisión política que se ocupa y preocupa por los trabajadores viales.

La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) y el Sindicato de Trabajadores Viales hicieron entrega de más de 150 indumentarias de trabajo a personal del organismo, incluyendo “zapato, pantalón de vestir y camisas”.

Así lo confirmó el administrador general de la DPV, el ingeniero Javier Caffa, a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), quien además agregó que “esta es una demostración más de la política del Estado formoseño, que tiene como una de sus prioridades atender las necesidades del trabajador”.

“Es una atención para que puedan desarrollar sus trabajos de manera cómoda y con los elementos necesarios, porque la gestión del doctor Gildo Insfrán se preocupa y se ocupa de los trabajadores viales”, remarcó.

Asimismo, agradecieron al Gobierno de Formosa por la atención brindada y “más en esta época tan difícil que se atraviesa a nivel nacional con una economía muy dura que se siente en cada hogar”.

En este sentido, resaltó “vivir en Formosa, que es una provincia conducida por el doctor Insfrán, un justicialista de ley que cumple con la justicia social”.



