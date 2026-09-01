Con récord de participantes, inició la tercera edición de “Formosa Hack 2026”, la ultramaratón de programación

Durante 24 horas, 170 estudiantes de cuatro localidades de la provincia trabajarán en desarrollar soluciones a diferentes temáticas planteadas por el equipo organizador del Politécnico Formosa.

Con apoyo del Gobierno provincial, el Instituto Politécnico Formosa (IPF) “Dr. Marcelo Alberto Zorrilla” organizó la tercera edición de la Ultra hackathon “Formosa Hack 2026”, cuyo acto de apertura fue en dicha institución ubicada en el Polo Científico, Tecnológico y de Innovación, en la mañana de este jueves 24. Se contó con la presencia de autoridades provinciales y del Instituto.

También se invitó a la ceremonia a referentes que estarán dictando talleres durante la jornada, como por ejemplo, representantes de REFSA, el Centro de Inclusión Digital (CID), el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia “Pdte. Dr. Néstor C. Kirchner” y la UPSTI.

Según se detalló, a través de la ultramaratón de programación, como también se denomina a esta competencia que dura 24 horas, se buscan soluciones a diferentes temáticas planteadas por el equipo organizador de investigaciones y desarrollo del IPF, en áreas de educación, salud, producción, entre otras.

En suma, se fomenta esta propuesta con el fin de “agregar valor”, esto es, generar un “impacto en la comunidad”.

La primera actividad que se desarrolló luego del acto fue la acreditación de los participantes, a quienes se les brindó un completo servicio de alimentación. La cobertura incluyó: desayuno, almuerzo, merienda y cena.

Del mismo modo, se los acompañó de una manera integral durante todo el tiempo de la competencia. Ello abarcó el plano psicológico como técnico a través del equipo de desarrolladores de software, al igual que la contención sanitaria al contarse con una ambulancia por cualquier eventualidad. Y la seguridad fue brindada por el destacamento de la Policía que se encuentra apostado en el Polo.

Esta importante cobertura en el “Formosa Hack 2026” fue resaltada por el director del IPF, el doctor Horacio Gorostegui, quien celebró su organización y auguró el éxito del evento, al expresar: “Estamos muy contentos porque esta tercera edición contó con un récord de participantes”.

En ese sentido, precisó que “170 jóvenes de cuatro localidades de la provincia, entre ellas Las Lomitas, El Colorado y Laguna Blanca, quienes se sumaron a esta propuesta donde programaron un día entero”.

Gracias a que “nuestra provincia brinda formación en áreas tecnológicas”, fue posible reunir a tantos “estudiantes del Nivel Terciario o universitario, lo que marca claramente que se trata de una apuesta muy fuerte hacia lo que es la economía del conocimiento”, subrayó.

Y, con respecto a la logística, agregó que se dispuso un colectivo para trasladarlos hasta el predio del Instituto.

Jóvenes protagonistas

A su tuno, Camilo Orrabalis, secretario de Ciencia y Tecnología, expuso su alegría porque nuevamente “los jóvenes son protagonistas en este escenario construido por el Modelo Formoseño, a partir de una decisión política del gobernador Gildo Insfrán de invertir en ciencia y tecnología”.

De esa manera, puso en valor “la infraestructura como el recurso humano que posee Formosa”. Por tanto, recalcó: “Estamos contentos de que ellos participen de esta tercera edición de la Formosa Hack”.

Se conjugaron allí “la programación con la economía del conocimiento”, hizo notar el funcionario, distinguiendo esta oportunidad que ofrece la provincia de la mano de las políticas públicas en materia educativa.







