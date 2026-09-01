Finalizó el programa “Multiplicar Derechos” sobre prevención de la violencia de género destinado a organizaciones comunitarias

Durante los talleres se abordaron ejes vinculados a la perspectiva de género, la prevención de las violencias y la territorialización de los recursos públicos.

Con el desarrollo del tercer y último encuentro, este martes 22 por la tarde, la Secretaría de la Mujer de Formosa concretó el cierre y la entrega de certificados del programa de capacitación “Multiplicar Derechos”.

Las jornadas, que tuvieron como sede el salón del Fondo Fiduciario Provincial (FONFIPRO), estuvieron destinadas a referentes y profesionales de organizaciones comunitarias, clubes y espacios deportivos, culturales, religiosos y sociocomunitarios.

Al respecto, la licenciada Patricia Hermosilla, secretaria de la Mujer, puntualizó que “en este último encuentro trabajamos no solo herramientas para identificar situaciones de violencia, sino también en el mapeo territorial de los recursos disponibles en la ciudad y la provincia de Formosa”.

Asimismo, Hermosilla remarcó que las capacitaciones estuvieron a cargo del equipo técnico interdisciplinario del organismo provincial, integrado por abogadas, psicopedagogas, trabajadoras sociales, licenciadas en Ciencias de la Educación y operadoras en Psicología Social.

Hermosilla subrayó que “este último encuentro profundizó la temática del Modelo Formoseño, que sostiene estructuralmente las políticas públicas promovidas por un Gobierno provincial conducido por el gobernador Gildo Insfrán, que entiende los alcances de esta problemática”.

En cuanto a los asistentes, la licenciada explicó que “la convocatoria alcanzó a referentes varones y mujeres de organizaciones libres del pueblo, así como a personal técnico de centros de desarrollo infantil, espacios de niñez, áreas de salud e instituciones educativas interesadas en profundizar el abordaje efectivo de la temática”.

Finalmente, confirmó que las jornadas cuentan con aval institucional y certificación al indicar que “además de certificar la aprobación del ciclo de talleres, las y los participantes recibirán la acreditación correspondiente a la capacitación en Ley Micaela, ya que todos los contenidos abordados se encuentran alineados con los marcos y principios de dicha normativa”.



