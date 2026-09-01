Acción Social abrió un espacio de escucha para hablar de prevención del suicidio

La Secretaría de Acción Social de la Municipalidad de la Ciudad de Formosa realizó este miércoles, en el Polideportivo Municipal del barrio Simón Bolívar, la charla abierta "¿Qué sabemos sobre el suicidio?", pensada como un espacio para informarse, escuchar y hablar.

El encuentro, que había sido reprogramado, estuvo a cargo de Belén Gómez y Lara Fink, licenciadas en Psicología del Equipo Interdisciplinario de la Secretaría.

Las profesionales propusieron un intercambio con quienes se acercaron, orientado a desarmar los mitos que rodean al tema y a compartir herramientas para escuchar, comprender y acompañar mejor a quien atraviesa un momento difícil.

La apertura estuvo a cargo de la secretaria de Acción Social, Paula Cattáneo, quien agradeció a los presentes por animarse a participar de "una conversación tan necesaria".

"Sabemos que no es fácil hablar de suicidio. Durante mucho tiempo fue una palabra rodeada de silencio, miedo y prejuicios. Pero aquello de lo que no hablamos se vuelve mucho más difícil de cuidar", reconoció.

La funcionaria aclaró que la propuesta no buscaba dar respuestas simples a un problema complejo, sino abrir un lugar de escucha, respeto y acompañamiento.

"Hablar de suicidio de manera responsable no provoca ni incentiva estas conductas. Por el contrario, puede abrir una puerta para que alguien se anime a decir 'no estoy bien' y encuentre la ayuda que necesita", explicó.

También se detuvo en los prejuicios que suelen caer sobre quien atraviesa una crisis. "No hay debilidad, egoísmo ni falta de voluntad. Hay una persona que está sufriendo. Y ese sufrimiento merece ser escuchado sin juzgar y atendido a tiempo", remarcó.

Cattáneo sostuvo que no existe una única causa y que, por eso, la prevención es una tarea compartida entre la comunidad, los profesionales y el Estado, sin recaer en una sola persona, una familia o una institución.

"No hace falta tener la frase perfecta para ayudar. Muchas veces, lo primero que necesitamos hacer es acercarnos, preguntar cómo está esa persona, escucharla de verdad y buscar ayuda profesional", señaló.

Y dejó en claro el sentido de la actividad: que los vecinos y vecinas sepan que pueden hablar, pedir ayuda y que no están solos.

"Ojalá esta charla nos deje una certeza: escuchar sin juzgar, acompañar con respeto y actuar a tiempo puede hacer una verdadera diferencia", concluyó.

Sobre el final, las profesionales dejaron una consigna sencilla para llevarse: preguntar, escuchar, acompañar y pedir ayuda. Y recordaron cuáles son los canales disponibles para quien necesite orientación o esté atravesando un momento difícil.

La línea provincial de asistencia atiende al 0800-888-3364. Ante una situación de riesgo inmediato, hay que comunicarse con el 107 del Sistema Provincial de Emergencias o con el 911.







