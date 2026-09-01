Ingeniero Juárez vivió multitudinariamente la fiesta patronal de Nuestra Señora de la Merced

La comunidad de Ingeniero Juárez celebró con profunda fe y devoción la fiesta patronal en honor a Nuestra Señora de la Merced. Durante más de una semana se desarrollaron misas, oraciones y distintas actividades que convocaron a instituciones, escuelas, barrios, trabajadores, jóvenes, deportistas, niños, adultos mayores y familias de toda la ciudad.

El intendente Rafael Nacif participó de las actividades religiosas y acompañó especialmente la misa dedicada a las instituciones. En ese marco, reflexionó sobre la importancia de esta celebración para una comunidad que encuentra en la fe la fuerza necesaria para mantenerse unida, superar las dificultades y seguir adelante.

“Esta festividad se vivió con una devoción muy profunda. La fe de nuestro pueblo es inquebrantable”, expresó el jefe comunal.

La jornada central contó con el tradicional chocolate comunitario, la bendición de vehículos y una multitudinaria procesión con la imagen de Nuestra Señora de la Merced por las calles de la ciudad. Las familias acompañaron con emoción y renovaron su esperanza bajo el lema: “María de la Esperanza, mira a tus hijos y cuídanos”.

La celebración culminó con las oraciones, la bendición final y un cálido festival popular, con la participación de artistas locales, grupos de danzas y diferentes expresiones culturales. Fue el cierre de una verdadera fiesta de fe, encuentro y unidad para todo el pueblo juarense.



