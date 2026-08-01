Habrá transportes especiales para la XLII Fiesta Nacional del Pomelo

La Dirección de Transporte de la Provincia de Formosa dispuso, junto a las empresas Puerto Tirol y Nueva Godoy, un amplio esquema de servicios y refuerzos para garantizar el traslado hacia Laguna Blanca durante la XLII Fiesta Nacional del Pomelo, que se realizará los días sábado 19 y domingo 20 de septiembre de 2026.

En el marco de la organización integral impulsada por el Gobierno de la provincia de Formosa, se arbitraron los medios necesarios para reforzar la conectividad desde Formosa Capital y distintas localidades del interior, con una importante variedad de horarios de ida y regreso, buscando que las familias puedan participar de una de las celebraciones más representativas de la identidad formoseña.

El dispositivo de transporte adquiere además especial importancia en materia de seguridad vial. La disponibilidad de servicios regulares y especiales ofrece una alternativa segura para quienes concurran a disfrutar de las actividades de la Fiesta, evitando traslados innecesarios en vehículos particulares y permitiendo que quienes decidan participar de los espectáculos y celebraciones puedan regresar mediante transporte público habilitado.

Al respecto, el director de Transporte, doctor Pablo Córdoba, destacó: “Estamos poniendo a disposición de los formoseños una gran cantidad de horarios y servicios, con unidades modernas, muchas de ellas prácticamente cero kilómetro e incorporadas recientemente por las empresas. Queremos que la gente pueda disfrutar de la Fiesta Nacional del Pomelo y, al mismo tiempo, contar con una alternativa segura para viajar y regresar a sus hogares”.

Córdoba remarcó asimismo la política provincial que permite sostener tarifas accesibles en el transporte interurbano: “Estas tarifas son posibles porque existe un Estado provincial presente que, con recursos propios, sostiene y compensa el transporte público provincial. Eso permite que cada formoseño, viva donde viva, tenga mayores posibilidades de trasladarse, conectarse y, en este caso, llegar hasta Laguna Blanca para ser parte de esta gran fiesta”.

La Fiesta Nacional del Pomelo constituye uno de los acontecimientos culturales, productivos y turísticos más importantes de la provincia. Durante las dos jornadas, Laguna Blanca reúne a productores, emprendedores, artesanos, prestadores turísticos, propuestas gastronómicas y expresiones culturales que permiten mostrar la identidad, la producción y la transformación de Formosa. El domingo, además, las actividades vinculadas a las tradiciones camperas, con doma, jineteada, tropillas y destrezas gauchas, ocupan un lugar destacado dentro de la programación.

En este contexto, el transporte constituye una pieza fundamental del operativo general: conecta a las localidades, facilita la participación de las familias y contribuye a ordenar los desplazamientos y fortalecer la seguridad vial durante un fin de semana de gran movimiento de personas.

Servicios de Puerto Tirol





Sábado 19 de septiembre

• Formosa - Laguna Blanca: 09:30, 12:40, 15:00 y 19:15 hs. Tarifa: $14.200.

• Laguna Blanca - Formosa: 04:40, 12:40 y 20:15 hs. Tarifa: $14.200.

• Clorinda - Laguna Blanca: 16:00, 19:00 y 20:30 hs. Tarifa: $7.000.

• Laguna Blanca - Clorinda: 15:00 y 17:20 hs. Tarifa: $7.000.

• Pastoril - Laguna Blanca: 10:40, 13:50, 16:10 y 20:25 hs. Tarifa: $7.000.

• Riacho He Hé - Laguna Blanca: 11:20, 14:30, 16:50 y 21:05 hs. Tarifa: $4.800.

• Laguna Naick Neck - Laguna Blanca: 04:10, 12:15, 14:50 y 19:50 hs. Tarifa: $3.600.

• Laguna Blanca - Laguna Naick Neck: 07:50, 11:50, 17:20 y 21:35 hs. Tarifa: $3.600.





Domingo 20 de septiembre

• Formosa - Laguna Blanca: 09:30, 15:00 y 19:15 hs. Tarifa: $14.200.

• Laguna Blanca - Formosa: 01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00, 06:00, 12:40, 16:40 y 20:15 hs. Tarifa: $14.200.

• Clorinda - Laguna Blanca: 19:00 hs. Tarifa: $7.000.

• Laguna Blanca - Clorinda: 01:00, 03:00, 05:00 y 17:20 hs. Tarifa: $7.000.

• Pastoril - Laguna Blanca: 10:40, 16:10 y 20:25 hs. Tarifa: $7.000.

• Riacho He Hé - Laguna Blanca: 11:20, 16:50 y 21:05 hs. Tarifa: $4.800.

• Laguna Naick Neck - Laguna Blanca: 12:15, 16:15 y 19:50 hs. Tarifa: $3.600.

• Laguna Blanca - Laguna Naick Neck: 11:50, 17:20 y 21:25 hs. Tarifa: $3.600.





Servicios de Nueva Godoy





Sábado 19 de septiembre

• Formosa - Laguna Blanca (por Clorinda): 10:00 hs. Tarifa: $17.900.

• Formosa - Laguna Blanca (por Riacho): 14:00, 17:00 y 20:00 hs. Tarifa: $14.200.

• Clorinda - Laguna Blanca: 12:10, 15:00, 17:00 y 20:00 hs. Tarifa: $7.000.

• Belgrano - Laguna Blanca: 10:00 y 16:00 hs. Tarifa: $9.000.

• El Espinillo - Laguna Blanca: 11:00 y 17:00 hs. Tarifa: $5.800.

• Buena Vista - Laguna Blanca: 11:15 y 17:10 hs. Tarifa: $4.600.

• Laguna Blanca - Belgrano: 13:30 y 22:45 hs. Tarifa: $9.000.

• Laguna Blanca - El Espinillo: 13:30 y 22:45 hs. Tarifa: $5.800.

• Laguna Blanca - Buena Vista: 13:30 y 22:45 hs. Tarifa: $4.600.





Domingo 20 de septiembre

• Laguna Blanca - Formosa: 02:00, 04:00 y 06:00 hs. Tarifa: $14.200.

• Laguna Blanca - Clorinda: 02:00, 04:00 y 06:00 hs. Tarifa: $7.000.

• Formosa - Laguna Blanca (por Clorinda): 10:00 hs. Tarifa: $17.900.

• Formosa - Laguna Blanca (por Riacho): 14:00, 17:00 y 20:00 hs. Tarifa: $14.200.

• Clorinda - Laguna Blanca: 12:10, 15:00 y 20:00 hs. Tarifa: $7.000.

• Belgrano - Laguna Blanca: 14:00 y 16:00 hs. Tarifa: $9.000.

• El Espinillo - Laguna Blanca: 15:00 y 17:00 hs. Tarifa: $5.800.

• Buena Vista - Laguna Blanca: 15:15 y 17:10 hs. Tarifa: $4.600.

• Laguna Blanca - Belgrano: 13:30 y 22:45 hs. Tarifa: $9.000.

• Laguna Blanca - El Espinillo: 13:30 y 22:45 hs. Tarifa: $5.800.

• Laguna Blanca - Buena Vista: 13:30 y 22:45 hs. Tarifa: $4.600.

Puntos de salidas y regresos

Las salidas desde Formosa Capital se realizarán desde la Estación Terminal de Ómnibus de Formosa. Para los regresos especiales una vez finalizados los números artísticos, el punto dispuesto será el Área de Transporte de Laguna Blanca, ubicada en las avenidas 9 de Julio y 25 de Mayo.

La Dirección de Transporte recomienda a los pasajeros presentarse con anticipación y respetar los horarios establecidos para cada servicio.



