Operativos de salud pediátricos en los barrios Fray Salvador Gurrieri y 28 de Junio

Con acciones que permitieron brindar, de manera simultánea, atención médica integral, incluida la especialidad de cardiología infantil, además de controles de enfermería, vacunación y entrega gratuita de medicamentos.

En la mañana de este martes 22, el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, llevó adelante dos operativos sanitarios en los barrios Fray Salvador Gurrieri (ex Lote 111) y 28 de Junio (ex Lote 110), destinados especialmente al cuidado de la salud infantil.

Ambas actividades, realizadas en simultáneo, estuvieron acompañadas por el ministro de Desarrollo Humano, doctor Juan Carlos Atencia. Fueron coordinadas desde el nivel central de la cartera sanitaria y desarrolladas en conjunto con los centros de salud de los respectivos barrios.

En el barrio Fray Salvador Gurrieri, el punto de encuentro fue la cancha ubicada frente al centro de salud, mientras que, en el barrio 28 de Junio, el operativo tuvo lugar en la cancha del club San Jorge.

“Tal como lo establece nuestro gobernador, Gildo Insfrán, y siguiendo las directivas del ministro Atencia, se trató de un nuevo operativo territorial que permitió acercar aún más los servicios de salud a la comunidad, en este caso, a uno de los grupos prioritarios para el Gobierno de Formosa, que son las niñas y niños”, comentó al respecto el subsecretario de Coordinación y Control de la cartera sanitaria provincial, doctor Manuel Cáceres.

Seguidamente destacó, que, si bien, las prestaciones están disponibles en los centros de salud de cada uno de estos barrios todos los días del año “con este trabajo se apunta a garantizarle a las familias una mayor accesibilidad a los servicios. Por eso, la propuesta es el trabajo extramuro, es decir, en terreno, para tener un contacto más directo con los vecinos y darles las mejores respuestas a las distintas demandas de salud que presentan”.

En ese marco, afirmó que “el Modelo Formoseño y la salud pública en nuestra provincia son un ejemplode trabajo continuo en favor del cuidado de la salud y del bienestar de nuestro pueblo. Y en ese camino seguiremos trabajando unidos, solidarios y organizados”, remarcó el funcionario.

Acciones concretas

En la jornada, las prestaciones incluyeron atención integral a niñas y niños de distintas edades, a cargo de médicosespecialistas en pediatría, medicina general y cardiología infantil. “Fueron concretadas 413 atenciones pediátricas y 49 en lo que corresponde a cardiología infantil, alcanzando un total de 462 atenciones médicas”, detalló Cáceres. Y señaló, que se sumaron 46 electrocardiogramas.

Asimismo, se efectuaron 1138 controles de enfermería, 599 entregas gratuitas de medicamentos y se completaron esquemas de vacunación mediante la aplicación de 176 dosis de vacunasdel Calendario Nacional de Inmunizaciones.

Más servicios

Con el objetivo de ampliar la oferta de prestaciones a la comunidad, la jornada incluyó también actividades de las áreas de Salud Sexual y Reproductiva y de Nutrición, pertenecientes a la Dirección de Maternidad e Infancia, dependiente de la Subsecretaría de Medicina Sanitaria del Ministerio de Desarrollo Humano.

Estas acciones, desarrolladas junto a los profesionales de cada uno de los centros de salud, comprendieron 30 atenciones obstétricas, con la colocación de implantes subdérmicos a mujeres en edad fértil, la entrega gratuita de otros métodos anticonceptivos, como inyectables y comprimidos orales, consejería sobre planificación familiar y procreación responsable, toma de muestras para estudios de Papanicolaou (PAP) y test de HPV, y controles integrales a embarazadas y puérperas.

También se gestionaron turnos para ecografías, análisis de laboratorio y mamografías a las vecinas que requerían dichos estudios.

Por otra parte, se ofrecieron 61 atenciones nutricionales, con evaluaciones de peso, talla y el registro antropométrico de cada paciente.

De esta manera, el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, continúa fortaleciendo el trabajo territorial y el abordaje integral de la salud, acercando múltiples prestaciones a los distintos barrios de la ciudad.

Estas acciones permiten facilitar el acceso a los servicios sanitarios, promover la prevención y el cuidado oportuno, y brindar respuestas concretas a las necesidades de las familias formoseñas, con especial atención a la salud de las niñas y los niños.



