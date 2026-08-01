Detenido con 135 envoltorios de cocaína

• La detención se concretó durante recorridas preventivas en el barrio Liborsi

Efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas detuvieron a un hombre de 52 años, secuestraron varios envoltorios de cocaína, dinero en efectivo, una motocicleta y otros elementos vinculados a la comercialización de drogas, lo que derivó a dos allanamientos en los barrios San Juan Bautista y Divino Niño, donde secuestraron elementos de interés a la causa.

Alrededor de las 18:30 horas del martes, los policías antinarcóticos realizaban tareas preventivas y observaron a dos hombres desplazándose en una motocicleta de 110 cilindradas, en intersección de las calles Catamarca y Corrientes del barrio Liborsi.

Durante la identificación, los efectivos observaron que uno de los hombres manipulaba una riñonera. Al verificar su contenido, encontraron documentación, dinero en efectivo y dos bolsas con pequeñas fracciones de una sustancia blanquecina, que posteriormente fue sometida a las pruebas correspondientes y confirmó tratarse de cocaína.

Como resultado del procedimiento, se produjo la detención del principal investigado y el secuestro de 135 envoltorios, una suma importante de dinero, un teléfono celular, una motocicleta Mondial de 110 cc, un dispositivo Posnet de Mercado Pago y bebidas alcohólicas.

A partir de las averiguaciones realizadas y de los elementos probatorios reunidos, la situación fue puesta en conocimiento del Juzgado de Instrucción y Correccional Contra el Narcocrimen, a cargo del doctor José Luis Molina, quien libró las órdenes de allanamiento para dos inmuebles vinculados al investigado.

Las medidas judiciales fueron concretadas durante la mañana de este miércoles, en dos viviendas ubicadas en los barrios San Juan Bautista y Divino Niño, con la colaboración de efectivos del Destacamento de Desplazamiento Rápido (DDR).

Como resultado de las requisas, secuestraron un envoltorio con cocaína, un teléfono celular, una balanza de precisión con restos de estupefacientes, elementos utilizados para el acondicionamiento y fraccionamiento de sustancias y paquetes vacíos de almidón de maíz, presuntamente utilizados como elementos de corte, cuaderno con anotaciones consideradas de interés para la investigación, entre otros objetos.

Personal de Policía Científica realizó el levantamiento, secuestro y traslado de las sustancias y demás elementos de interés.

De esta manera, el trabajo investigativo permitió desarticular dos puntos vinculados a la presunta comercialización de estupefacientes, fortaleciendo las acciones preventivas y operativas contra el narcomenudeo en la ciudad.

El procedimiento es resultado del trabajo constante y articulado entre la comunidad, la Justicia Provincial y la Policía de la Provincia de Formosa.