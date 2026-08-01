Ibáñez destacó el rol de la UCPIM: “Es un logro de la política pública provincial que podemos mostrar a todo el país”

Durante la habilitación de las nuevas obras de refacción y ampliación de la UCPIM, el ministro de Economía, Jorge Óscar Ibáñez, remarcó la importancia estratégica de la institución pública en Formosa, frente al retiro del Estado nacional en materia sanitaria.

En la tarde de este martes 1° de septiembre, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán dejó inauguradas las obras de refacción y ampliación de la Unidad de Compras de Productos e Insumos Medicinales (UCPIM), en el Parque Industrial de la ciudad capital.

En este marco, el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de la provincia, Jorge Óscar Ibáñez, al tomar la palabra rememoró los inicios del organismo estatal “cuando se firmó el decreto y eran apenas cinco personas en un pequeño espacio al lado de Camiletti. Hoy, lo que vemos nos llena de orgullo a todos los formoseños”, valoró.

El funcionario subrayó que inaugurar las nuevas obras representa “la concreción de algo que parecía muy difícil de realizarse” y destacó que la gestión centralizada de compras permite adquirir medicamentos a gran escala directamente a droguerías y laboratorios, asegurando la distribución gratuita y eficiente en todo el territorio provincial.

“La premisa fue que el insumo medicinal llegase en tiempo y forma tanto a María Cristina como al Hospital de Alta Complejidad. Se hizo, y hoy es un logro de la política pública de nuestro Gobierno provincial que podemos mostrar a todo el país”, aseveró.

Escenario nacional adverso

De este modo, indicó que “esto ocurre en un escenario económico nacional, profundamente adverso a las provincias argentinas”, comentando que “nosotros estamos teniendo una caída en la recaudación federal de impuestos, desde enero hasta ahora, muy grande. Son varios puntos los que hemos perdido”.

Asimismo, lamentó que “nos encontramos frente a una caída drástica del consumo de las grandes mayorías”, marcando que “mientras sectores minoritarios baten récords en la compra de dólares, la gente no llega al 10 o al 15 del mes si tienen sueldo, y muy mal lo pasan aquellos desocupados”, señaló.

A esta caída de los recursos de las provincias y de los municipios, Ibáñez sumó “el abandono del Gobierno nacional a políticas sanitarias que antes cubrían determinadas franjas de nuestra sociedad, como por ejemplo, el PAMI o el Plan Remediar”.

Y mencionó también “a esa clase media formoseña que no puede seguir pagando la prepaga o a quienes tienen la desgracia de perder el trabajo en blanco que tenían, por lo tanto, perdieron la obra social”.

Pero, resaltó que “frente a quienes pierden su empleo, no pueden costear una medicina prepaga o ven recortadas sus coberturas, el sistema público de salud de Formosa les extiende una mano solidaria y únicamente un gobierno justicialista lo puede hacer”.

Soberanía sanitaria y formación profesional

En esta línea, Ibáñez aseguró que “el Modelo Formoseño no solo adquiere y distribuye insumos sin costo para la gente; también produce medicamentos con manos formoseñas”, nombrando algunos como el enalapril, ibuprofeno y todos aquellos para combatir el dengue.

Finalmente, enfatizó en que “todo este esquema se completa con la formación de recursos humanos, nuestros propios médicos y licenciados en Enfermería en la Universidad Provincial de Laguna Blanca”.

“Estamos transitando un camino que tiene un solo objetivo: la búsqueda de la justicia social”, concluyó el ministro Ibáñez.











