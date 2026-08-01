El gobernador Insfrán inauguró la ampliación y refacción de la Unidad de Compras de Productos e Insumos

Se puso en valor esta nueva habilitación, en el marco de un contexto nacional de fuertes recortes de la obra pública.

El gobernador Gildo Insfrán inauguró, en horas de la tarde de este martes 1° de septiembre, la ampliación y refacción del edificio que alberga a la Unidad de Compras de Productos e Insumos Medicinales (UCPIM). La moderna infraestructura se encuentra situada en el Parque Industrial de la ciudad capital, puntualmente en Avenida Arturo Frondizi N° 4199.

El primer mandatario estuvo acompañado por el presidente provisional de la Cámara de Diputados, Armando Felipe Cabrera; el jefe de Gabinete de Ministros, Antonio Ferreira; el intendente de Formosa, Jorge Jofré; legisladores nacionales, ministros y ministras del Poder Ejecutivo, entre otras autoridades e invitados especiales.

En primer término, se escucharon los discursos y luego se efectuó el corte de cinta y el descubrimiento de la placa recordatoria en el acceso al edificio.

Acto seguido, hizo uso de la palabra la administradora de la UCPIM, Pamela Suhr, quien inició su discurso realzando “la inauguración y puesta en valor de este espacio que depende del Ministerio de Economía, Haciendas y Finanzas de la provincia”.

En este sentido, manifestó que “esta obra es el reflejo de la continuidad de una política pública que se consolida con la planificación, organización y la firme decisión política del gobernador Insfrán de fortalecer la salud de todos los formoseños”.

Continuó expresando que “cuando se habla de medicamentos e insumos medicinales, no solo se hace referencia a expedientes, contrataciones o procedimientos administrativos, sino de tratamientos que llegan a tiempo, de hospitales que pueden seguir funcionando, de tranquilidad a miles de familias y, fundamentalmente, se habla de personas”.

“Esta obra materializa el propósito de la inversión y, a su vez, es una muestra concreta de que la eficiencia no se logra reduciendo capacidades, sino fortaleciendo las instituciones, dotándolas de mejores herramientas y creando las condiciones para que quienes trabajan cada día puedan hacerlo de la mejor manera posible”, añadió.

Asimismo, aseguró que “esto no es casualidad, es el resultado de una planificación sostenida en el tiempo, porque las trasformaciones profundas no nacen de la improvisación, sino de una visión con convicciones que piensan en el presente sin dejar de construir en el futuro”.

“Este es el camino que la provincia recorre a través del Modelo Formoseño, entendiendo que cada inversión pública debe traducirse en mejores servicios, más igualdad de oportunidades y una mejor calidad de vida para la gente”, agregó.

Finalmente, subrayó que “en Formosa se decide seguir invirtiendo y fortaleciendo en un sistema público de salud que garantice el acceso a cada formoseño, viva donde viva, porque se entiende que la salud no puede depender del lugar en donde una nació ni de su situación económica, sino que es un derecho garantizado por un Estado activo, organizado y comprometido con su pueblo”.

“Hoy se inauguró la ampliación de un edificio pero, sobre todo, se renovó el compromiso de seguir construyendo un Estado eficiente, cercano y presente”, concluyó.

Posteriormente se realizó una recorrida por las instalaciones, la cual fue encabezada por el gobernador Insfrán, y se dio por finalizado el acto formal.







