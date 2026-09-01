El Gobernador inaugurará un edificio educativo, un centro salud y más obras en Banco Payaguá

El acto central en la localidad rural del Departamento Laishí, ubicada a unos 76 kilómetros de la Capital, comenzará a las 8.15 horas.

El gobernador Gildo Insfrán presidirá este jueves 3 una nueva jornada de inauguraciones de obras para la localidad de Banco Payaguá. Entre ellas se encuentran el Anexo de la Escuela Provincial de Educación Secundaria (EPES) N° 62, donde será el acto central a partir de las 8.15 horas. También, el centro de salud, la activación de la conectividad móvil 4 G y la plaza de la comunidad.

Todo esto se habilitará una vez finalizada la ceremonia oficial en el Anexo de Educación Rural. En ese sentido, se efectuarán los correspondientes cortes de cintas y los descubrimientos de placa, para lo cual se convocará a los pobladores, ya que ellos son los directos destinatarios de estas acciones concretadas por el Gobierno provincial.

Banco Payaguá es una localidad rural del Departamento Laishí, situada al sur de la provincia de Formosa, a unos 76 kilómetros de la ciudad capital. En esa colonia, gracias a la decisión del gobernador Insfrán de seguir avanzando con los diferentes proyectos de infraestructura pese a la paralización de la obra pública nacional, se vivirá una jornada de significativa trascendencia.

Esto permitirá continuar con el desarrollo con equidad social y territorial, que son las sólidas bases del Modelo Formoseño que persigue la justicia social y la igualdad de oportunidades para todos los que habitan el suelo formoseño.

Dentro del paquete de inauguraciones entonces se detalla el que refiere al Anexo de la EPES N° 62, correspondiente a la Educación Rural. Esta construcción posee cuatro aulas, administración, sanitarios convencionales y para personas con discapacidades diferentes, galerías, playón deportivo cubierto junto y cerco perimetral completo.

Además, las flamantes instalaciones fueron dotadas con todo el mobiliario necesario que comprende conjuntos de muebles, armarios, ficheros, estantes para libros, pizarrones, etcétera.

Cabe señalar que este Anexo de Educación Rural Secundaria se encuentra dentro del complejo de la EPEP N° 203, el cual también había sido refaccionado en su totalidad, ya que la intervención alcanzó a todos los espacios de enseñanza.

Por el lado del moderno centro de salud, con una superficie cubierta construida de 165,00 metros cuadrados, en un predio de 1200,00 metros cuadrados, este edificio sanitario se edificó con acceso principal, sala de espera, enfermería con sanitario, consultorios preparados para atender la parte de clínica y de pediatría, así como también lo odontológico.

Asimismo, se dispusieron otros espacios como sala de preinternación con sanitario, depósito, galería, sanitarios públicos, tanque de reserva y cisterna, cerco perimetral y vereda pública. La obra sanitaria se completa con parquización y tratamiento del espacio exterior.

En torno a la construcción de la plaza de Banco Payaguá, la misma se planificó en base a un programa funcional con sectores de juegos recreativos para niños, al igual que escenario, teatrino y sanitarios.

También se incluyó un sector de parrillero con quincho, senderos de circulación peatonal y parquizados.

Según se detalló, esta obra destinada al esparcimiento y la recreación de las familias demandó un total de 2345 metros cuadrados de superficie construida.







