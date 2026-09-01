“GameJam Desarrolladoras”, una propuesta de formación, inclusión y creación de videojuegos

El lanzamiento oficial se realizará el miércoles 16 de septiembre, a las 18.30 horas, en la Fundación Banco Formosa, con la presencia de autoridades provinciales y representantes de las instituciones que impulsan la iniciativa.

Formosa presentará oficialmente la “GameJam Desarrolladoras: Brechas, trabajo y formación en el mundo de los videojuegos”, una propuesta destinada a acercar a nuevas personas a la industria de los videojuegos, promover la formación de talento local y ampliar especialmente la participación de mujeres y diversidades en un sector con importantes oportunidades de desarrollo profesional.

El acto de lanzamiento contará con la presencia de autoridades provinciales y representantes de las instituciones involucradas en la organización del programa.

La iniciativa es articulada entre el Gobierno de la provincia de Formosa y el Consejo Federal de Inversiones (CFI), con el acompañamiento de UNESCO. La GameJam será coordinada por Women in Games Argentina, con participación de la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos Argentina (ADVA) y Mujeres en Tecnología (MeT) en distintas instancias del programa.

Una experiencia para aprender creando

La GameJam se desarrollará del 25 al 28 de septiembre de 2026 y estará dirigida a personas mayores de 18 años. No será necesario contar con conocimientos o experiencia previa en desarrollo de videojuegos, ya que uno de sus principales objetivos es brindar una primera aproximación al sector en un entorno de aprendizaje, colaboración y acompañamiento.

La propuesta no se plantea como una competencia, sino como una experiencia intensiva de formación en la que las personas participantes podrán atravesar diferentes etapas del proceso de creación de un videojuego: desde la generación de una idea y el diseño de la experiencia hasta su construcción visual, programación y presentación.

La metodología estará basada en el “aprender haciendo”, promoviendo el trabajo interdisciplinario, la creatividad, la resolución de problemas y la conformación de equipos con distintos perfiles vinculados a programación, diseño, arte, narrativa y otras áreas de la producción de videojuegos.

Cuatro días de capacitación y producción

La primera jornada será el viernes 25 de septiembre, de 9 a 18, en el Polo Científico Tecnológico y de Innovación, ubicado sobre la Ruta Nacional N.° 81 de la ciudad de Formosa.

Durante el encuentro presencial se desarrollarán tres talleres técnicos:

GameDesign, a cargo de Lua Pites; Construct, dictado por Paz Rosen; y Arte, a cargo de Sabina Daldovo. La jornada finalizará con una instancia de brainstorming, conformación de equipos y presentación de las herramientas digitales que se utilizarán durante el fin de semana.

El sábado 26 y domingo 27, los equipos continuarán trabajando de manera virtual mediante un servidor de Discord creado especialmente para la actividad. Durante esas jornadas contarán con acompañamiento de mentoras y asistencia técnica para avanzar en el desarrollo de los videojuegos, además de preparar la publicación de sus producciones en la plataforma itch.io y organizar la presentación final de los proyectos.

El cierre se realizará el lunes 28 de septiembre, desde las 9.30, en el Galpón “C”, Paseo Costanera “Vuelta Fermosa”. En esa instancia se desarrollará el Showcase, donde los equipos podrán presentar los videojuegos creados, compartir sus experiencias y explicar los principales desafíos y aprendizajes atravesados durante la GameJam.

Videojuegos, formación y economía del conocimiento

La actividad forma parte de un proceso más amplio orientado a fortalecer en Formosa un ecosistema vinculado al desarrollo de videojuegos y a las industrias creativas y tecnológicas.

La propuesta reconoce que la producción de videojuegos involucra perfiles diversos y no se limita exclusivamente a la programación: también integra diseño, ilustración, animación, narrativa, música, sonido, producción y gestión de proyectos, generando posibilidades de formación y vinculación con nuevas oportunidades laborales.

Uno de los principales ejes del programa será, además, contribuir a reducir las brechas de género existentes en la industria. La GameJam priorizará la incorporación de mujeres y diversidades y promoverá un espacio seguro y colaborativo para quienes quieran dar sus primeros pasos en el sector.

Inscripciones abiertas

Las inscripciones estarán disponibles hasta el 21 de septiembre y podrán participar personas mayores de 18 años, sin necesidad de experiencia previa.

La propuesta busca que la GameJam sea una puerta de entrada a nuevas capacidades, redes profesionales y oportunidades de formación, al mismo tiempo que contribuya al crecimiento de una comunidad local vinculada al desarrollo de videojuegos, la innovación y la economía del conocimiento.







