“Es muy importante” contar con el gobernador Insfrán en los encuentros del Comité de Frontera

A través de estas acciones, se fomenta el diálogo bilateral entre Argentina y Paraguay.

El diplomático Rolando Pocovi, coordinador de Comités de Frontera de la Dirección de Límites y Fronteras del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina, integró la reunión del Comité de Integración Fronteriza Puerto Falcón – Clorinda y Alberdi – Formosa Capital, desarrollada este miércoles 16 de septiembre, en la ciudad de Asunción, con la participación de autoridades argentinas y paraguayas.

En declaraciones que recogió la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) el funcionario nacional resaltó el impulso de este tipo de encuentros bilaterales y la presencia del gobernador Gildo Insfrán, puesto que “dada la revolución tecnológica de comunicaciones es momento de que los comités ya no sean algo impulsado solo por los Gobiernos centrales, sino también por las autoridades locales”.

Incluso se pronunció porque “sean continuos” en el tiempo, por cuanto a través de este tipo de actividades se tiene conocimiento de primera mano sobre “las problemáticas y las necesidades que tienen en esa zona”.

“Por eso, para nosotros la presencia del gobernador Insfrán es muy importante porque es la prueba del interés que tiene en este caso Formosa, como la provincia involucrada en los Comités de Integración”, indicó.

Del igual manera, sumó la importancia de impulsar la integración de los países hermanos, por cuanto “los límites marcan donde comienza y termina cada uno, pero más allá de eso hay una frontera, que es algo vivo, es cruzar de un lado y del otro, ayudarse y crecer juntos”.

Entonces, en ese orden, volvió a señalar que la presencia del Gobernador de Formosa en la inauguración del evento, junto a una comitiva oficial, le da un mayor impulso “en esta hermandad que se tiene que dar en esta región en particular”.

En el mismo sentido, se expresó el cónsul paraguayo en la ciudad de Formosa, Carlos Eduardo Ruiz Barboza, al hacer hincapié en “el diálogo bilateral” que se fomenta con estas acciones que al tiempo sirven “para aunar los lazos de hermandad”.

Dijo también que Insfrán es un gobernante con un sentido inmenso de “la responsabilidad”, quien siempre está atento a atender las demandas de su pueblo” desde un sentido humano, agregando también que es un mandatario “carismático, abierto a dialogar con las autoridades paraguayas”, fundamentando que esa fluidez en la comunicación se sustenta no solo en la cercanía geográfica, “sino también en aspectos compartidos como la cultura, la tradición y quehacer cotidiano”.



