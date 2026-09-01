Una nueva esperanza: Otro trasplante hepático se realizó con éxito en el HAC

Se trata de una mujer de 47 años, oriunda de la provincia de Corrientes, que llegó al nosocomio con un diagnóstico de cirrosis hepática secundaria a una poliquistosis hepatorenal que padecía desde hacía años y que había derivado en complicaciones mayores.

La vida vuelve a abrirse camino en el Hospital de Alta Complejidad (HAC) “Pte. Juan Domingo Perón”, porque una vez más, el equipo médico de la Institución concretó un nuevo trasplante hepático, dándole una segunda oportunidad a una paciente que durante años convivió con una enfermedad silenciosa y progresiva.

Se trata de una mujer de 47 años, oriunda de la provincia de Corrientes, que llegó al HAC con un diagnóstico de cirrosis hepática secundaria a una poliquistosis hepatorenal que padecía desde hacía años y que había derivado en complicaciones mayores. Para ella, y para su familia, cada día era una espera cargada de incertidumbre, esa espera hoy tiene un final feliz.

En el operativo intervinieron de manera coordinada distintos servicios de la institución, todos trabajando con un mismo objetivo, salvar una vida. Gracias a ese esfuerzo conjunto, la paciente evoluciona de manera favorable. Hoy se encuentra clínicamente estable, compensada y lúcida, con una buena evolución en sala.

Desde la Administración General del HAC destacaron que este nuevo trasplante fue posible, en primer lugar, gracias a la solidaridad de los donantes, cuyo gesto de generosidad hace posible que historias como esta tengan un desenlace esperanzador. Pero también subrayaron que estos logros no serían posibles sin cada respaldo del Gobierno de la provincia de Formosa, que garantiza que el hospital cuente con los recursos, el equipamiento y las condiciones necesarias para que estos complejos procedimientos puedan seguir realizándose.

Este nuevo trasplante confirma una tendencia que crece día a día, cada vez más pacientes, de Formosa y de otras provincias, eligen al Hospital de Alta Complejidad para sus tratamientos, confiando en la calidad de atención y en el compromiso de un sistema de salud pública que no deja de crecer.

Una vez más, el HAC demuestra que, con vocación, trabajo en equipo y el respaldo del Estado provincial, es posible seguir devolviendo segundas oportunidades a quienes más lo necesitan.







