Fortalecen herramientas y protocolos de actuación en los Centros Terapéuticos del Instituto IAPA

La disertación estuvo a cargo del juez de Instrucción y Correccional, José Luis Molina.

En el marco de las políticas de fortalecimiento institucional que lleva adelante el Gobierno de Formosa, y con el objetivo de optimizar los procedimientos de actuación de los equipos que desempeñan tareas en las residencias de mediana y mayor nivel de complejidad del Instituto IAPA, se desarrolló una charla taller sobre las intervenciones correspondientes ante el hallazgo de posibles sustancias, objetos o envoltorios sospechosos durante el ingreso de personas a los centros asistenciales.La actividad fue coordinada por la ministra de la Comunidad, Gloria Giménez, junto a la administradora general del Instituto IAPA, Lisie Meier, y tuvo como principal expositor al juez de Instrucción y Correccional, José Luis Molina, quien brindó herramientas y precisiones respecto de los procedimientos que deben observar los operadores ante este tipo de situaciones.Del encuentro participaron, además, el subsecretario de Lucha contra el Narcocrimen, el comisario Juan Bernabé Escobar; el director de la Dirección General de Drogas Peligrosas, el comisario general Luis Alfonso Irala; autoridades y efectivos de los destacamentos policiales de Tatané y Villa del Carmen; junto a regentes, coordinadores y operadores de la residencia terapéutica “Evita” y la comunidad terapéutica “Dr. Eduardo Macedo” del Instituto IAPA, y del Centro de Atención Integral Juvenil (CAIJu).Durante la jornada se abordaron los pasos a seguir frente a un eventual hallazgo en el ingreso, haciendo especial hincapié en la importancia de respetar los protocolos establecidos, proteger a la persona involucrada, resguardar adecuadamente los elementos encontrados y dar intervención a los organismos competentes, conforme a la normativa vigente.El encuentro se constituyó también en un espacio de intercambio y construcción conjunta, donde cada uno de los participantes aportó, desde su ámbito de competencia, herramientas, conocimientos y experiencias vinculadas a estas situaciones, enriqueciendo el abordaje y permitiendo consensuar criterios de actuación entre los distintos equipos e instituciones involucrados.En este marco, la ministra Giménez destacó la importancia de generar estos espacios de capacitación para fortalecer el trabajo cotidiano de quienes se desempeñan en el Estado.“Como servidores públicos tenemos la responsabilidad de seguir incorporando herramientas que nos permitan mejorar nuestro trabajo cotidiano, fortalecer nuestras intervenciones y acompañar de la mejor manera a las personas y a las familias que requieren de la presencia del Estado”, señaló.En ese sentido, sostuvo que la capacitación y el trabajo articulado entre las distintas instituciones permiten “actuar con mayor claridad y responsabilidad ante situaciones que requieren procedimientos específicos, siempre teniendo como eje la protección de las personas y la defensa de sus derechos”.La funcionaria también puso en valor la incorporación del equipo del CAIJu a esta instancia de formación, teniendo en cuenta las particularidades de la población con la que trabaja este dispositivo, que acompaña a adolescentes de entre 14 y 18 años en conflicto con la ley penal.Al respecto, remarcó la necesidad de que las herramientas y procedimientos de intervención contemplen las características propias de la etapa adolescente y el contexto particular de cada situación, fortaleciendo intervenciones adecuadas, respetuosas y acordes a los derechos de los adolescentes.La propuesta forma parte de las acciones de capacitación y fortalecimiento institucional del Gobierno de Formosa, destinadas a brindar a los equipos herramientas concretas para intervenir de manera adecuada ante situaciones que puedan presentarse en el ámbito de las residencias, promoviendo actuaciones responsables, coordinadas y ajustadas a los procedimientos correspondientes.