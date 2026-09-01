El CEDEVA trabaja en fortalecer las capacidades productivas del oeste formoseño

Una capacitación congregó los saberes construidos por las familias productoras con el aporte técnico de quienes trabajan en el territorio.

Más de 30 productoras y productores criollos y originarios de parajes cercanos participaron de una jornada de capacitación organizada por el CEDEVA de Laguna Yema, en articulación con el Municipio de El Chorro. Durante la actividad se abordaron pautas para el manejo de la producción caprina y el cultivo de tuna como recurso forrajero alternativo para los sistemas productivos del oeste formoseño.

Este miércoles 16 de septiembre, la capacitación se convirtió en un espacio de intercambio en torno a las particularidades de producir en el oeste formoseño. La experiencia reunió los saberes construidos por las familias productoras con el aporte técnico de quienes trabajan en el territorio, y sumó también la mirada de integrantes del Instituto de Educación Superior Intercultural Bilingüe de El Chorro y docentes de la Escuela Agrotécnica de El Quebracho. El encuentro se desarrolló en el campo del productor Juan Pérez, ubicado en el paraje El Algarrobal.

La actividad caprina tiene una presencia significativa dentro de los sistemas ganaderos del Departamento Ramón Lista. De acuerdo con los datos mencionados durante la jornada, el Departamento ocupa el tercer lugar en stock de ganado caprino de la provincia, reflejando la importancia de esta producción para numerosas familias rurales.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del concejal César Moreno y del director del CEDEVA, el ingeniero agrónomo Gonzalo Raúl Bono, quien destacó la importancia de las políticas de Estado que se desarrollan en Formosa para el fortalecimiento de la producción agropecuaria. En ese marco, Bono hizo referencia al 30° aniversario del Instituto PAIPPA y resaltó el trabajo que ambas instituciones provinciales llevan adelante para acompañar a los productores, fortalecer sus capacidades y contribuir al desarrollo de las economías familiares y productivas del territorio.

Manejo y sanidad de la producción caprina

Durante la mañana, la capacitación estuvo centrada en diferentes pautas vinculadas con el manejo integral de la producción caprina, teniendo en cuenta las características de los sistemas productivos predominantes en la zona. Entre los contenidos desarrollados se abordó la selección de machos y hembras para reposición, un aspecto considerado fundamental para mejorar la eficiencia de la majada. También se trabajó sobre el cuidado de los recién nacidos y distintos aspectos relacionados con la sanidad caprina.

Las exposiciones estuvieron a cargo del ingeniero zootecnista Cristhian Yagataló y del médico veterinario Antonio Orga, quienes compartieron pautas de manejo validadas en el CEDEVA y adaptadas a las situaciones productivas de las familias de la región. Los contenidos tuvieron en cuenta las condiciones particulares del oeste formoseño, donde predomina un sistema extensivo y el monte constituye uno de los principales recursos forrajeros para la alimentación de los animales.

La tuna como alternativa forrajera

Por la tarde, la jornada continuó con el abordaje de la tuna como recurso forrajero alternativo para los sistemas productivos de la región. La exposición estuvo a cargo de los ingenieros agrónomos Gonzalo Bono y Rodrigo Roggero. Durante la capacitación se desarrollaron aspectos vinculados con la morfología de la planta, la producción de pencas utilizadas como material de propagación (es el método más común, eficiente y económico para establecer plantaciones de tuna), el marco de plantación, los cuidados y los criterios para una correcta utilización del cultivo.

La incorporación de la tuna como recurso forrajero presenta particular interés para la región debido a las condiciones climáticas y a la concentración de las precipitaciones durante el período verano-otoño, que pueden generar momentos de menor disponibilidad de forraje. A esto se suma la importancia de contar con agua suficiente dentro de los sistemas productivos.

En este sentido, durante la jornada se destacó que aproximadamente el 92% de la composición de la tuna corresponde a agua, una característica que la convierte en un recurso de interés para complementar la alimentación animal en ambientes donde la disponibilidad de agua y forraje puede constituir una limitante. De esta manera, el cultivo de tuna puede complementar los recursos disponibles en los sistemas ganaderos locales, aportando forraje y agua a los animales durante determinados períodos del año.

Como cierre, los participantes realizaron una plantación de tuna destinada a la conformación de un semillero. La actividad permitió llevar a la práctica algunos de los contenidos desarrollados durante la capacitación y poner en marcha un espacio destinado a la producción de material vegetal para la propagación y futura ampliación del cultivo en los sistemas productivos locales.

La actividad forma parte del trabajo territorial que desarrolla el CEDEVA junto a distintos actores de la comunidad, con el objetivo de acercar conocimientos y pautas de manejo a las familias productoras y promover alternativas productivas acordes con las condiciones del oeste formoseño.

La participación conjunta de productores, comunidades rurales, instituciones educativas y organismos locales permitió consolidar un espacio de articulación e intercambio orientado a brindar herramientas para el manejo de producciones relevantes para la economía familiar y fortalecer los vínculos entre los distintos actores del territorio.



