El Programa Fontex equipó con indumentaria a los futuros agentes de Policía

El nuevo lote incluyó prendas para personal activo de las fuerzas y también lo que utilizarán los nuevos aspirantes.

En la sede del Programa Fontex, en el Parque Industrial de Formosa, se concretó la entrega de una nueva e importante partida de indumentaria para la Policía de la provincia de Formosa.

El acto contó con la participación del subsecretario de Desarrollo Económico de la provincia, Horacio Cosenza; el director del Programa Fontex, Néstor Sosa; y el comisario mayor Vicente Ferreira, quienes suscribieron el acta correspondiente.

En esta oportunidad, la provisión consistió de 499 camisas de fajina de mangas largas con bordado, 511 pantalones de fajina y 500 gorras tipo quepi de fajina con escarapela.

En cuanto a la indumentaria destinada a los aspirantes a agentes de la Policía del ICFPS, incluyó 200 remeras celestes con bordado, 200 chombas celestes con bordado, 200 camperas azul marino con bordado y 200 pantalones de buzo azul marino con bordado, a lo que se sumaron 370 gorras de deporte y 370 gorras de servicio.

Todas las prendas, que en total suman 3050 unidades, fueron realizadas en distintos talles, de acuerdo con las cantidades establecidas por la institución, y confeccionadas, como siempre, por las cooperativas que forman parte de este importante programa provincial.







