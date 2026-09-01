Formosa será sede de la Feria Regional de Turismo

Bajo el lema “Formosa conecta destinos, experiencias y oportunidades”, la propuesta reunirá a diversos destinos, prestadores de servicios, agencias, emprendedores, instituciones educativas con carreras afines y organismos vinculados al turismo de Formosa y la región.

En el marco de los festejos por el Día Mundial del Turismo que se celebra cada 27 de septiembre, el Ministerio de Turismo de la provincia se encuentra organizando la primera Feria Regional de Turismo de Formosa, que se llevará a cabo el fin de semana del sábado 26 y el domingo 27, en el Galpón “G” del Paseo Costanero de la ciudad de Formosa.

A lo largo de ambas jornadas, los asistentes podrán participar de un espacio de conversatorios enfocado en el intercambio de experiencias e historia local.

Entre los paneles destacados se abordarán las dinámicas de la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB), la trayectoria y proyección de las políticas públicas turísticas junto al municipio capitalino, el valor histórico de Pozo del Tigre y la riqueza paisajística de la provincia de la mano de especialistas del área.

La gastronomía regional ocupará un rol protagónico a través de bloques de cocina en vivo y degustaciones a cargo de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), permitiendo a los visitantes saborear la identidad culinaria de la provincia.

El programa de actividades busca equilibrar el trabajo técnico con la celebración popular. Mientras que durante el sábado se fomentará el encuentro entre operadores de servicios turísticos y prestadores en rondas de negocios, el cierre de cada jornada estará marcado por la música en vivo, la presentación de ballets folclóricos y diversos entretenimientos diseñados para toda la familia.

Con esta iniciativa, el Gobierno de la provincia de Formosa reafirma su compromiso de posicionar a Formosa como el gran punto de convergencia y comercialización turística de la región.



