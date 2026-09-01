Con exitosa convocatoria continúa “Mujeres en Movimiento” en el Hospital de la Madre y la Mujer

Actualmente, más de 140 pacientes, incluidas algunas provenientes del interior, participan de este espacio habilitado en agosto de este año.

En el marco de las políticas públicas orientadas al cuidado integral de la salud de las mujeres, el Gobierno de la provincia de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, continúa desarrollando con notable adhesión el proyecto “Mujeres en Movimiento” en el Hospital de la Madre y la Mujer.

Se trata de un gimnasio terapéutico gratuito, habilitado el pasado 3 de agosto, que se viene afianzando como una herramienta clave para la promoción de la salud y la prevención de enfermedades.

Está especialmente destinado a pacientes a partir de los 40 años en adelante y forma parte de una estrategia multidisciplinaria organizada por el efector sanitario, que tiene por objetivo primordial, acompañar a las mujeres que, por ejemplo, transitan la menopausia o tienen diagnósticos de patologías crónicas u oncológicas.

Tal como se desarrolla habitualmente los días lunes y jueves de cada semana, en dos horarios, de 8 a 9 y de 9 a 10 horas, este jueves 24 se llevó a cabo una nueva jornada de actividades que, entre otros aspectos, apuntó a mejorar la capacidad funcional, disminuir la fatiga y el dolor, favorecer el bienestar emocional, incorporar hábitos saludables y optimizar la calidad de vida a través de la actividad física supervisada.

Respecto al crecimiento que viene teniendo esta iniciativa, el profesor de Educación Física Francisco Valdéz, integrante del equipo responsable junto a la licenciada en Kinesiología Romina Mendoz, brindó detalles sobre la concurrencia y la metodología de trabajo.

“Desde el lanzamiento de ‘Mujeres en Movimiento’ ya fueron dictadas 16 clases en total. En su mayoría, las participantes tienen entre 50 a 80 años. En las primeras clases tuvimos de 87 a 97 alumnas por semana y actualmente tenemos 143, algunas de las cuales vienen desde el interior, por ejemplo, de Ibarreta y Pirané”, detalló.

Asimismo, el profesional explicó que, para el desarrollo de las clases “las participantes se dividen en cuatro grupos, dos los lunes y dos los jueves. En los encuentros trabajamos con ejercicios de bajo impacto adaptados a las necesidades de cada paciente y también lo que es la esferodinamia. Además de esos ejercicios, hay una parte de la clase destinada al libre movimiento corporal que consiste en que las pacientes elijan el tipo de música que quieren escuchar y bailen libremente, ya sea de manera individual, en pareja o en grupo”.

Inclusión

Destacó también el valor inclusivo que tiene esta propuesta, señalando que “las actividades grupales, a veces lo hacen en ronda o, por ejemplo, rodeando a alguna compañera que tiene problemas psicomotrices que, justamente, asiste a este espacio como parte de su rehabilitación. Y esta dinámica la hace sentir parte del grupo. Es decir, que con esto también estamos aplicando algo muy importante que es la inclusión”, remarcó.

En ese sentido, Valdéz, hizo notar que este gimnasio terapéutico se viene consolidando como “un ámbito de encuentro y contención, que, por medio de los ejercicios, el baile, la participación y el compartir, se transforma en una oportunidad para que las personas de la misma edad puedan socializar, algo que resulta muy positivo para la salud”.

Para finalizar, resaltó el entusiasmo de las adultas mayores que concurren al espacio: “En este momento, por ejemplo, tenemos tres participantes que hace pocos días cumplieron 81 años y tenemos otra que este viernes 25 de septiembre estará cumpliendo sus hermosos 82. Nos da mucha alegría que estén entusiasmadas en asistir y en aprovechar este lugar para mejorar su salud, calidad de vida y bienestar”.



