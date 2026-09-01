El IPS inició la capacitación sobre la elaboración de productos con biocuero de mango

El curso durará tres meses. Las clases serán todos los miércoles de 15 a 17 horas de manera virtual mediante el uso de una pantalla instalada en la Casa de la Solidaridad.

Este jueves 24, el Instituto de Pensiones Sociales (IPS), inició el curso de capacitación para emprendedores sobre la elaboración de biocuero de mango (fruta autóctona de la zona), como una alternativa para crear artesanías, calzados e indumentarias y así generar ingresos. Fue en la Casa de la Solidaridad del barrio Eva Perón de la Jurisdicción Cinco y está destinada al público emprendedor.

Teresa Galván, administradora general del Instituto de Pensiones Social (IPS) declaró a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) que en esta jornada “se realizó la apertura de la capacitación, la cual tendrá una duración de tres meses y se dictará todos los miércoles de 15 a 17 horas de manera virtual ya que la capacitadora es oriunda y residente de Asunción-Paraguay”.

“En la sede habrá un proyector para que puedan presenciar, además se les entregará un cuaderno para que puedan tomar nota. Las primeras clases son teóricas y una vez que inicie la parte práctica se le proveerá de los materiales necesarios”, agregó.

Cabe destacar que el biocuero de mango es un biomaterial sustentable e innovador que se fabrica a partir de los residuos y excedentes de la fruta del mango, pulpa o cáscaras deshidratadas y procesadas, funcionando como una alternativa ecológica a los cueros animales y sintéticos

“Estamos en la temporada de esta fruta y hay que aprovechar para aprender algo nuevo y poder reinventarse en este contexto de crisis económica nacional y así realizar otras actividades que brinden una entrada económica”, añadió.

Por su parte, la disertante Verónica Alegre, señaló que la idea es “enseñarles que son los biomateriales, los materiales alternativos y cómo desarrollar productos mediante la utilización de ellos, ya que son materiales que tienen un desarrollo sintético, pero un origen sustentable”.

“El objetivo de este curso es que las personas puedan finalizarlo con un emprendimiento armado o desarrollado para así comercializar sus productos”, cerró.







