Formosa primera en el NEA en cuanto a la propiedad de la vivienda y terreno donde viven las familias

Analizando los datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, se observó el porcentaje de hogares encuestados donde la vivienda/terreno son propios en los aglomerados del país. La Consultora Politiké explicó tras el análisis de dicho relevamiento, se puede apreciar que, durante el primer trimestre del 2.026, en el aglomerado Formosa el 69,3% de las viviendas y terrenos son propiedad de las personas que viven en ellas, superando ampliamente el promedio nacional del 61,8%. De esta manera, el aglomerado se ubica como la séptima jurisdicción del país, tercera del Norte Grande y primera en el NEA en cuanto a la propiedad de la vivienda y terreno donde viven las familias, mientras que, en el último puesto se puede encontrar la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde apenas el 47,4% de las familias relevadas son propietarias de su vivienda.

Empleos Registrados en la Construcción





Por otra parte, al analizar los puestos de trabajo registrados en la construcción en el mes de junio del 2026 se puede observar que la provincia de Formosa tuvo un crecimiento del 3,8% en su comparación mensual. Ubicándose de esta forma como la jurisdicción de mayor crecimiento en la República Argentina. Dentro de un contexto nacional marcado por caídas generalizadas en empresas de la construcción, puestos de trabajos y salarios, Formosa se destacó en el crecimiento intermensual de junio.





Formación de Activos Externos del Sector Privado No Financiero

Entre los meses de abril de 2025 y julio del año 2026 se ha producido un notable aumento negativo del saldo de la cuenta del Banco Central en la que se refleja el atesoramiento de dólares por parte del público (divisas que son adquiridas por personas físicas y que salen del sistema financiero). Desde la eliminación parcial de restricciones a la compra y venta de divisas acontecida el 14 de abril de 2025, un total 48.971 millones de dólares (103,5 millones por día), han salido del circuito financiero. El saldo del mes de julio fue de -3.143 millones de dólares, monto elevado, teniendo en cuenta la necesidad de divisas que tiene el país para el pago de deuda soberana. No es un dato menor que 1.7 millones de individuos compraron billetes en julio, señal más que clara de que las pocas personas que pueden acceder a los mismos, desconfían de la estabilidad del programa económico llevado a cabo por el gobierno nacional.





Actividad Económica. Industria Láctea

Al comparar la producción acumulada por habitante de algunos productos elaborados por la industria láctea nacional durante los primeros 32 meses de la actual gestión presidencial respecto al mismo período de la gestión anterior, las estadísticas demuestran la abrupta caída de dicha industria. Si bien tan notable caída puede responder a factores diversos como pueden ser una baja demanda interna por ingreso al mercado local de productos importados o la baja demanda externa por la pérdida de competitividad debido a la apreciación de la moneda nacional, no deja de ser un ejemplo claro y concreto del estado de situación en el que se encuentran varias industrias nacionales.



Consumo de Carne

Al analizar el consumo de carne en enero-julio 2026, se observa que la industria frigorífica vacuna produjo un total de 1,689 mil Toneladas en lo que fue enero-julio del 2026. Por otra parte, el consumo interno de la producción en enero-julio del 2026 representó el 71,2% de la producción total, siendo el resto saldo exportador. Además, al observar la serie de consumo de carne vacuna por habitante desde 2005 al 2026 para julio de cada año, se visualiza que en el último año de la serie fue el más bajo de la secuencia. Demostrando que en la gestión de Javier Milei la población redujo el consumo de uno de los productos más consumidos por los argentinos.













