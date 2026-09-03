Aseguran que “el mayor porcentaje de afectación” de El Niño “está en la zona este de la provincia”

Así se indicó en la segunda reunión de trabajo interinstitucional, donde también se informó sobre el desarrollo de una plataforma digital que comprime los datos de los registros de lluvias desde 1960 a la fecha.

Durante el encuentro desarrollado el jueves 3 de septiembre, se continuó trabajando en las acciones con respecto al fenómeno de El Niño, en el marco de la segunda reunión de articulación y diagnóstico interinstitucional, del cual participaron distintos organismos de la esfera del Gobierno de Formosa como nacional.

Entre los expositores, estuvo el ingeniero Ricardo Velazco, subsecretario de Desarrollo Rural Territorial del Ministerio de la Producción y Ambiente, quien presentó el estado de situación del fenómeno en la región y, en particular, su incidencia en la provincia, e hizo mención al desarrollo de una plataforma digital.

Además, es importante mencionar que en la primera reunión surgió “un dato importante” a partir de un informe desarrollado por el INTA de El Colorado, que tiene como titular al ingeniero Federico Miranda.

Sobre ello, el funcionario señaló que “a partir del estudio de datos históricos de fenómenos de El Niño en la región y, específicamente, en la provincia de Formosa, nosotros tenemos la probabilidad de que 1,7 millones de hectáreas sean efectivamente afectadas por este fenómeno”.

Entonces, en base a “los pronósticos y los organismos oficiales”, se sabe que “en Formosa El Niño ya es un hecho por lo que ya se habla del acoplamiento entre la cuestión de lo que está sucediendo en el océano Pacífico y las temperaturas y lo que tiene que ver con el clima”, explicó.

Por tanto, y de acuerdo a esto, “lo que tenemos, en este momento, es que el mapa de probabilidad de ocurrencia de afectación del territorio, esto es, la totalidad o sumatoria de esa superficie”, marca que “el mayor porcentaje está en la zona este de la provincia”, confirmó.

Ante ello, a partir de trabajos que viene desarrollando el Ministerio de la Producción y Ambiente, a través de la Subsecretaría de Producción Sustentable, informó que “se trabajó en el desarrollo de una plataforma que comprime toda una serie de información estadística de registro de lluvias desde 1960 a la fecha”.

Mediante esa aplicación, “pudimos analizar y estudiar el efecto localidad por localidad del fenómeno de El Niño en diferentes momentos de la historia”, sostuvo. En efecto, se corroboró que “el este de la provincia de Formosa claramente es la zona más afectada, naturalmente de llanura por lo que es el declive del territorio de noroeste hacia sureste, que se identifica en el mapa de la provincia buscando las aguas escurrir hacia el río Paraguay”, indicó.

Luego, Velazco recalcó que, “a partir del conocimiento de esta situación, y que tuvimos un otoño y un invierno con importante registro de lluvias, ya sabemos que las condiciones de partida para el ingreso de la temporada de lluvias es una condición desfavorable, esto es, tierras que ya están saturadas con agua y en algunos lugares, incluso con presencia de agua superficial”.

Anticipación estratégica

Entonces, en ese escenario, aseguró que resulta clave “la anticipación estratégica y una acción coordinada para poder avanzar hacia estar preparados y ser eficientes en el caso de afrontar la eventual llegada de esta contingencia”.

Del mismo modo, se monitorea la situación de las cuencas de los ríos Paraguay, Pilcomayo y Bermejo. A la vez, con todo el personal técnico que tiene la cartera productiva y ambiental distribuida en todo el territorio formoseño, el funcionario destacó que “se realizaron relevamientos territoriales de situaciones registradas en fenómenos de El Niño anteriores y zonas de afectación”.

Así toda esa información se integró en su totalidad, haciendo una labor rigurosa en función de ir “acoplando datos satelitales, catastrales, viales, a partir de que cada organismo brindó su apoyo para hacer este trabajo y después compartirlo con el resto”, enfatizó al profundizar en torno a la plataforma digital.

Dijo además, en ese punto, Velazco que colaboraron en esto organismos como “la Secretaría de Ciencia y Tecnología, el Instituto Politécnico Formosa, al igual que el INTA El Colorado, entre otros”; de esa manera, esta aplicación digital monitorea “por parcelas catastrales o por departamentos cuál es el nivel de afectación de esa superficie”, explicó.

Agregó que, por tanto, “esta herramienta nos sirve para tomar decisiones como organismos de Gobierno” y también, inclusive, se creó con el fin de posibilitar “el acceso al productor y al público en general”, aunque “con distintos niveles por la información que contendrá la plataforma”, aclaró.

Esta innovación digital, afirmó, “que ya está avanzada, puesto que se encuentra en estado de cuestiones técnicas para poder disponer espacio en la Unidad Provincial de Sistemas y Tecnologías de Información (UPSTI)”.

Y recalcó nuevamente que con ella se irá evaluando, por ejemplo, “qué porcentaje del campo se podría ver afectado en función de datos históricos”, y añadió que en ese orden “a través del área de Sistemas e Información Geográfica dependiente del MPyA ya se viene realizando un trabajo de detección satelital y confirmando en terreno de la cantidad de puntos críticos donde hay afectación del escurrimiento natural de las aguas a través de cauces, paleo cauces, arroyos, lagunas, etcétera”.

Hasta el momento, “se llevan relevados 119 puntos de afectación”, citó, al dar su informe durante el encuentro de autoridades provinciales y nacionales.



