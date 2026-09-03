Alerta por el aumento de suicidios en Argentina de jóvenes entre los 15 y 34 años

Formosa muestra una Baja Interanual, a contramano de la fuerte suba a nivel nacional, donde los casos crecieron un 22,6%, nuestra provincia registró una baja del 18%, producto de la consolidación de estrategias locales, como la red de prevención telefónica obligatoria y el despliegue de equipos territoriales de contención, con lo cual no forma parte del grupo de distritos en alerta roja con tasas extremas, como Entre Ríos con 20,8 o San Luis con 18,9, cada 100.000 habitantes, junto a Salta, Santa Cruz y Catamarca que son las jurisdicciones con los valores más altos.Se concretó una -Reunión de Trabajo Informativa- de la cual formaron parte, el Instituto de Investigación, Asistencia y Prevención de las Adicciones (I.A.P.A.) su Administradora General Dra. Lisie Meier, la Directora Legal y Técnica Dra. Daniela Maidana y la Lic. Adriana Valencia, quienes fueron recibido por el Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, junto a la Defensora Adjunta Dra. Sylvina Margarita Portillo y Asesoras Legales, a fin de reforzar y fortalecer los canales interinstitucionales que permitan un abordaje rápido, efectivo y practico, en las temáticas de suicidios como el de consumo de sustancias peligrosas que se atienden habitualmente. Meier, expreso que resulta positivo y necesario propiciar este tipo de encuentros, para que se conozca el funcionamiento del Instituto y los canales de encuentro con la sociedad que puedan facilitar colaboraciones recíprocas. En este punto, explico que, la Provincia de Formosa, posee la característica de que el -Área de Salud Mental- se encuentra bajo la responsabilidad del MDH, en donde se trabaja la emergencia, con guardias las 24hs, desde los Dispositivos Hospitalarios y los Centros de Salud. Por otra parte, el I.A.P.A. se halla bajo la esfera del Ministerio de la Comunidad, donde se opera desde los Centros de Atención en una modalidad ambulatoria, con horarios programados. Esto significa que, en ambos casos se trabaja sobre los mismos flagelos, pero desde distintas aristas, agregando que el IAPA se encuentra incluido en el Ministerio de la Comunidad, porque la labor sobre el consumo problemático de sustancias no sólo involucra el cuidado de la salud, sino también la reinserción a la comunidad. Resalto que cuentan con Niveles de Atención en modalidad creciente (de 1°, 2° y 3° nivel), con “Centros de Atención de Primer Nivel” para consumo problemático de sustancias psicoactivas y alcohol, distribuidos en nueve barrios de la ciudad capital y dos en localidades del interior de la provincia. Los mismos se ubican en el Bº San Martín , Bº Obrero, Bº 2 de abril, Bº Nueva Formosa, Bº Fray Salvador Gurrieri (ex Lote 111), B° 20 de Julio, Bº República Argentina, Bº El Porvenir, Bº NamQom, y , en el interior, Centro Clorinda y Centro Ingeniero Juárez, los cuales no son dispositivos hospitalarios sino de carácter terapéutico, trabajando aproximadamente 120 personas, con alrededor de 60 profesionales. Aclaro la Dra. Maidana, que, en cuanto a los Centros de Atención terapéuticos del IAPA, existe un proceso previo dentro del primer nivel, donde se evalúan cuáles son los tratamientos adecuados junto a profesionales como trabajadores sociales, psicopedagogos, psicólogos y médicos clínicos. Luego del tratamiento, se realiza un acompañamiento de los egresos para saber si necesitan interconsultas, por ejemplo, en cuanto a la medicación. Por otra parte la Dra. Meier aclara que, para los casos que no constituyen una urgencia en Formosa, es importante dirigirse al Centro de Atención en primera instancia más cercano al barrio del interesado, aclarando que no se requiere turno para una Primera Escucha. En los casos del interior provincial, desde el IAPA se llevan a cabo teleconsultas por videollamadas, donde se efectúa una evaluación en una primera escucha, lo que determina la necesidad o no de un turno. En el caso de urgencias, se coordina la asistencia facilitando pasajes para que el viaje a la ciudad capital para recibir el tratamiento correspondiente. Por ultimo Gialluca resalto que un informe elaborado por el -Observatorio de Política Criminal-, basado en datos oficiales del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), reveló que en 2025 se registró un incremento del 22,6% en los casos de suicidio en Argentina, alcanzando la cifra récord de 5.209 víctimas. El fenómeno afecta de manera crítica a la población joven y desplazó a los accidentes de tránsito como la primera causa de muerte en la franja etaria que va de los 15 a los 34 años. Durante 2025, la tasa de suicidios se ubicó en 11,8 casos por cada 100.000 habitantes, superando ampliamente la tasa de homicidios (3,6). Entre 2017 y 2025, el incremento acumulado de casos llegó al 57,6%. Según el desagregado del Sistema de Alerta Temprana (SAT-SS), el 45,3% de las personas que se quitaron la vida pertenecían al segmento de 15 a 34 años, la franja comprendida entre los 20 y los 34 años se posiciona como el sector de mayor vulnerabilidad, atribuyendo esta problemática a la combinación de factores de malestar psicológico ansiedad, depresión y aislamiento, sumados al impacto de la crisis de endeudamiento económico, las adicciones a sustancias y el avance de la ludopatía digital.