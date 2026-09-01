Formación técnica y salida laboral: Comenzó la capacitación laboral en reparación de celulares

Esta propuesta formativa brinda herramientas y conocimientos para desempeñarse en el ámbito de la reparación y el mantenimiento de dispositivos móviles.

Con una destacada convocatoria, inició en la EPET N° 2 “Ilda V. de Giachero” el curso de capacitación laboral en reparación de celulares, iniciativa llevada adelante por la Dirección de Educación Técnica y el Instituto Politécnico Formosa “Dr. Alberto Marcelo Zorrilla”, en articulación con el Centro de Formación Profesional N° 10, con el objetivo de fortalecer la formación profesional y generar nuevas oportunidades de salida laboral.

Al respecto, José Kunert, director del Centro de Formación Profesional N° 10 Aulas Talleres Móviles (ATM), destacó que “como parte del Ministerio de Cultura y Educación de la provincia estamos acompañando la articulación de la Dirección de Educación Técnica con el Instituto Politécnico Formosa”, y precisó que “nosotros, como centro de formación profesional, aportamos herramientas e insumos para dar inicio a esta capacitación en oficio”.

Asimismo, agradeció “a la EPET N° 2 por prestarnos gentilmente sus instalaciones para recibir a unos 40 alumnos que mostraron un gran entusiasmo por aprender este oficio que les permitirá insertarse laboralmente”.

Kunert puntualizó que la capacitación se extenderá hasta el 15 de diciembre del corriente año, bajo la instrucción del profesor Horacio Pastor y afirmó que “tendrá una certificación oficial emitida por el Ministerio de Cultura y Educación que permitirá al egresado certificar sus capacidades y habilidades laborales, habilitándolo tanto para el sector privado como para la prestación de servicios independientes”.

Por su parte, Gustavo Díaz, responsable de la Unidad de Vinculación Tecnológica del Instituto Politécnico Formosa, enmarcó la actividad en el “Programa Provincial de Extensión Politécnica Territorial, a través del cual buscamos generar actividades que queden en la comunidad, no solo en Capital sino también en el interior, fortaleciendo las aptitudes de los jóvenes de la provincia”, afirmó.

Díaz detalló que la cursada comenzó con un cupo aproximado de 40 estudiantes y explicó que “la enseñanza requiere un abordaje personalizado para que los participantes puedan trabajar técnicamente con las herramientas”.

Por eso, indicó que “ya contamos con una lista de espera de 20 a 25 personas para la próxima cohorte que estaremos anunciando en breve”.



