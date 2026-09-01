En noviembre iniciarían las primeras pruebas de “Fermosa Biosiderúrgica”

La planta que se construye en el Polo Científico y Tecnológico de Formosa Capital se encuentra en la última etapa de construcción, por lo que se estima que estaría finalizando el próximo mes de octubre.

El secretario de Ciencia y Tecnología de Formosa, el doctor Camilo Orrabalis, manifestó que “se está finalizando con el proceso de construcción” de la planta “Fermosa Biosiderúrgica”, mientras que, en paralelo, se avanza en Los Matacos con la compra de leña de vinal para la producción del carbón que será destinado al proceso industrial.

En testimonios recabados por la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), el funcionario subrayó que la obra de la biosiderúrgica “ya está en los últimos procesos de lo que es la construcción industrial, con la instalación de las partes, como los sopladores, los sistemas de intercambio de calor, la cinta transportadora, los carruseles que son los moldes donde entra el arrabio fundido para solidificarse”, entre otros elementos.

A su vez, de manera simultánea, en la localidad de Los Matacos “se está trabajando con la compra de leña de vinal para la producción de carbón”, remarcando que se trata de “uno de los insumos fundamentales para poder elaborar el arrabio verde junto al mineral de hierro, el cual ya está llegando también, vía hidrovía, a la provincia de Formosa”.

En ese sentido, puso en valor la concreción de este proyecto en el Polo Científico y Tecnológico de Formosa, destacando que “es muy importante, porque cuando se instalan estas industrias empiezan a generar mano de obra desde temprano”.

En el caso de los puestos de trabajo, resaltó que “más de 140 personas están trabajando en el proceso de finalización de la obra industrial”, en tanto que una vez concluida la misma, para su puesta en marcha “se esperan muchos más puestos de trabajo, ya sea de manera directa o indirecta a través de la producción de leña y carbón, la logística para el transporte y el proceso de generación del arrabio en el Polo Científico”.

Según indicó, la construcción “estaría finalizándose en octubre”, de manera que se estima que “a fines de ese mes o noviembre” se darían las primeras pruebas. “Si el clima nos acompaña, estaríamos en condiciones de poder planificar lo que serían los primeros procesos de inicio de prender el horno”, explicó, al concluir.



