Con el acompañamiento de la comunidad, Pozo del Tigre conmemoró sus 121 años de historia

La localidad conmemoró un nuevo año de vida institucional con la presencia de autoridades provinciales y locales, desfile y festival.

Con la presencia de la comunidad, instituciones educativas y agrupaciones, la localidad de Pozo del Tigre celebró su 121° aniversario fundacional, este martes 22.

Los festejos contaron con el acompañamiento del Gobierno de Formosa, representado por el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Jorge Abel Gonzalez; el intendente local, Andrés De Yong y autoridades locales.

Las actividades conmemorativas se iniciaron con la tradicional serenata y continuaron con el acto central y desfile institucional, cerrando la jornada con un festival aniversario junto a artistas locales y regionales.

Al respecto, el jefe comunal Andrés De Yong expresó su satisfacción por la respuesta popular: “Estamos felices de festejar un año más de vida de nuestro pueblo que colmó este lugar, a pesar de las inclemencias del tiempo”.

Asimismo, señaló que “fue la fiesta donde nos encontramos todas las familias, las instituciones educativas y las agrupaciones gauchas que demuestran su cariño a través del desfile”.

En cuanto al contexto actual, el intendente ponderó las obras de infraestructura que se ejecutan en la localidad a través del Modelo Formoseño, contrapuestas a la paralización impuesta desde el Gobierno nacional y resaltó que “para nosotros fue difícil trabajar con un gobierno nacional contrario a nuestro pensamiento pero a pesar de eso, veo a Pozo del Tigre refloreciente y creciendo con el esfuerzo municipal y el acompañamiento permanente del gobernador Gildo Insfrán”.

En esa línea, De Yong detalló que “el Gobierno provincial nos acompaña con obras clave como el nuevo matadero municipal, que va en buen estado de avance; la nueva planta de agua potable; un salón de usos múltiples (SUM) que supera el 50% de su construcción; y el nuevo salón cultural, que contará con escenarios, gradas y espacios para talleres de danza y música”.

Asimismo, subrayó la vigencia de los programas de contención social, deportiva y el apoyo a los emprendedores mediante el Mercado Comunitario e iniciativas de capacitación.

Identidad e historia provincial

Por su parte, el ministro de Gobierno, Jorge Abel Gonzalez, explicó que “Pozo del Tigre es una de las ciudades con más historia de nuestra provincia; de hecho, fue la primera municipalidad que se creó en el interior provincial, lo que habla a las claras de su significación histórica”.

El funcionario reflexionó sobre la coyuntura nacional y la perspectiva de cara al próximo año legislativo, instando a defender el modelo de gestión local y sostuvo que “son tiempos en los que necesitamos reflexionar sobre el rumbo del país”.

Sin embargo, aseguró que “Formosa vivimos una realidad diferente a la del resto del país y estamos en un momento en el que es necesario poder reflexionar en profundidad sobre estos aspectos”.

Y añadió que “las políticas públicas que lleva adelante el gobernador Insfrán implican una profunda participación para mitigar los efectos que se están produciendo a nivel nacional, que son graves y gravísimos, pero que se sienten y son necesarios revertirlos”.

En ese sentido, Gonzalez concluyó haciendo un llamado a la conciencia ciudadana: “La única manera de revertir esta situación es con el voto de nuestro pueblo”.







