Finalizó el Diplomado Ejecutivo en Gestión de Emprendimientos

Del aprendizaje a la acción.

Emprendedores y empresarios formoseños finalizaron una propuesta de formación orientada a fortalecer la gestión y proyectar sus negocios. Se trata del Diplomado Ejecutivo en Gestión de Emprendimientos, impulsado por la Agencia de Desarrollo Empresarial (ADE) junto a la Escuela de Ejecutivos de Córdoba, que se desarrolló bajo el eje “Modo Emprendedor”.

A lo largo de la capacitación, los participantes incorporaron herramientas prácticas para analizar sus negocios, comprender el mercado y tomar decisiones con una mirada estratégica, abordando aspectos vinculados con la viabilidad de los proyectos, costos, fijación de precios, punto de equilibrio, gestión financiera, planificación, ventas y medición de resultados.

La propuesta estuvo orientada a transformar conocimientos en herramientas aplicables a la realidad cotidiana de cada emprendimiento, con el objetivo de contribuir a una gestión más ordenada, eficiente y preparada para afrontar nuevos desafíos.

“Este diplomado nació con el objetivo de brindar herramientas concretas para que los emprendedores puedan analizar, ordenar y proyectar sus negocios con una mirada estratégica. Apostamos a una formación práctica que les permita tomar decisiones con mayor claridad y reducir la incertidumbre”, destacó el gerente de la ADE, contador Guillermo Arévalo.

Asimismo, Arévalo señaló que “desde la Agencia seguimos impulsando espacios de capacitación que permitan a quienes tienen un proyecto en marcha, o están dando sus primeros pasos, profesionalizar su gestión y potenciar su crecimiento de manera sostenible”.



