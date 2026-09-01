Detuvieron a un hombre acusado de agredir y amenazar de muerte a su pareja con arma

• La víctima recibió asistencia y solicitó medidas de protección

Efectivos de la Subcomisaría El Potrillo, intervinieron ante un grave hecho de violencia de género, detuvieron a un sujeto de 24 años y secuestraron un revólver calibre 22 y 16 cartuchos, en la Comunidad San Martín I.

El hecho ocurrió el martes último alrededor de las 11:00 horas, cuando los policías tomaron conocimiento de la situación, que una joven manifestó que fue agredida físicamente por su pareja y no conforme con ello, extrajo un arma de fuego y la amenazó de muerte.

Ante esta situación, la víctima logró salir del inmueble junto a su hija y solicitar ayuda.

Al arribar al lugar, los uniformados aprehendieron al presunto agresor y secuestraron 16 cartuchos, que tenía entre sus prendas de vestir.

Luego, con autorización de la víctima, ingresaron al inmueble y realizaron el secuestro de un revólver calibre 22.

La mujer fue trasladada hasta la dependencia policial, donde radicó la denuncia y recibió acompañamiento y contención por parte de mujeres policías de la oficina de Género y violencia intrafamiliar.

El hombre fue notificado de su situación procesal, quedando a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional de Las Lomitas.