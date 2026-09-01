Aprendizaje sobre RCP en la Escuela Agrotécnica N°7

La actividad se desarrolló mediante un taller teórico-práctico que involucró también a docentes y directivos.

El Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, continúa fortaleciendo las acciones de capacitación en primeros auxilios y atención ante situaciones de urgencia y emergencia.

En ese marco, el Hospital de Tres Lagunas, en coordinación y articulación con la Escuela Agrotécnica N°7 de esa localidad, llevó adelante este miércoles 16 un taller sobre Reanimación Cardiopulmonar (RCP), destinado a los estudiantes de la institución, con participación de directivos y docentes.

La propuesta estuvo a cargo de profesionales de los servicios de Atención Médica e Internación del hospital, quienes, durante la jornada, explicaron las principales técnicas de RCP y la importancia de aplicarlas correctamente ante situaciones en las que una persona se encuentre en riesgo de vida.

Al respecto, el director del Hospital de Tres Lagunas, odontólogo Alejandro Gómez, destacó que “es fundamental que los jóvenes y también los docentes puedan adquirir estos conocimientos, porque saber cómo actuar ante una emergencia puede hacer una diferencia muy importante mientras llega la asistencia sanitaria”.

La capacitación cobró especial relevancia teniendo en cuenta que la localidad se encuentra ubicada en una zona rural conformada por varias colonias, algunas de ellas distantes del hospital. “Por lo tanto, contar con personas capacitadas para realizar una RCP permite brindar una primera respuesta de manera inmediata y adecuada, mientras se solicita la asistencia correspondiente. Es una herramienta que puede ser muy valiosa, ya que todos podemos enfrentarnos a un hecho con estas características en cualquier momento y lugar”, señaló Gómez.

La jornada contó con una instancia teórica y otra práctica, en la que los estudiantes pudieron afianzar los contenidos mediante la realización de las maniobras sobre muñecos especialmente preparados. “Además, el equipo de salud presentó el reanimador o cardiodesfibrilador con que cuenta el hospital, explicando su utilidad y funcionamiento para que los participantes pudieran conocer este recurso y familiarizarse con su uso”, comentó el funcionario.

“Estos espacios propiciados en conjunto entre el hospital y lasinstituciones educativas son muy importantes, porque permiten difundir y acercar conocimientos de salud, como en este caso sobre Reanimación Cardiopulmonar, y preparar a más personas para que puedan actuar responsablemente y con la mayor precisión posible ante situaciones críticas, ayudando de esta manera a cuidar y resguardar la vida”, aseguró el director.

Finalmente, agradeció la participación activa y atenta de los estudiantes de los distintos cursos y a los docentes y directivos que acompañaron el encuentro con mucho entusiasmo.



