Enrique Zanin fue ratificado como presidente de la Federación Económica de Formosa
El contador Enrique Zanin fue ratificado como presidente de la Federación Económica de Formosa (FEF), en el marco de la renovación de autoridades de la entidad empresarial.
Zanin destacó la importancia de mantener la unidad y fortalecer el trabajo conjunto para afrontar estos tiempos de crisis. En ese sentido, reafirmó el compromiso de continuar representando, acompañando y defendiendo a los diferentes sectores económicos y productivos de toda la provincia.
La nueva Comisión Directiva quedó conformada por Miguel Insfrán y Norma Ríos en las vicepresidencias; Ernesto Saporiti como secretario; Rosa Pereiro como prosecretaria; Oscar Krapuner como tesorero y Luisa Beatriz Medina como protesorera.
Como vocales titulares fueron designados Jorge Antueño, María del C. Vega, Alfredo Maglietti, Mario A. Bernal y Sebastián Urrutia. En tanto, las vocalías suplentes estarán ocupadas por Gerardo Rodríguez, Sofía Samudio, Jorge Roberto Gómez, Otto Nenning Jr. y Justina Almirón.
La Comisión Revisora de Cuentas estará integrada por Facundo Vallejos Arce como titular y Celestino Jara como suplente. Por su parte, el Tribunal Arbitral estará conformado por Alberto Clerici, Elida V. Palavecino y Alejandra Y. Torres como titulares, y Juan A. Vanioff y Roberto Ibáñez como suplentes.