Constanza Lastra Errasti fue elegida Representante Nacional de los Estudiantes 2026

1° Representante Nacional:Julieta Torres - Mendoza





2° Representante Nacional: Ernestina Otegui - Entre Rios





1° Dama de Honor: Agustina Rapretti - Chubut





2° Dama de Honor: Morella Gira López - Jujuy



La gran noche de la Fiesta Nacional de los Estudiantes tuvo su momento más esperado:Constanza Lastra Errasti , representante de Santiago del Estero, fue elegida como la nueva Representante Nacional de los Estudiantes 2026. La gran noche de la Fiesta Nacional de los Estudiantes tuvo su momento más esperado:Constanza Lastra Errasti , representante de Santiago del Estero, fue elegida como la nueva Representante Nacional de los Estudiantes 2026.

La joven fue coronada durante una noche cargada de emoción y celebración, luego de compartir escenario con las representantes de las distintas provincias del país. Junto a ella fueron coronadas:

Historia de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE)

Todo comenzó en el año 1916 cuando los estudiantes del Colegio Nacional 1 celebraban las "estudiantinas". Se trataban de festejos donde había representaciones teatrales, publicaciones humorísticas y sketchs con fuertes críticas al gobierno, los docentes y directivos. Con el tiempo esta fiesta adoptó el nombre de VEJIGAZO.

En el año 1947 los gobiernos conservadores de la época suspendieron el VEJIGAZO por "moralidad y buenas costumbres".

En 1949, con el intento de tener una fiesta estudiantil que no chocara con el Gobierno organizaron una Fiesta Nacional de la Juventud con actividades culturales y deportivas para adolescentes de todo el país. El broche de oro fue la elección de la reina entre las representantes colegiales que ya habían sido elegidas. Ahí fue proclamada María del Carmen Cantero, representante del anexo Comercial del Colegio Nacional Nº1. Todo esto fue la antesala a lo que hoy es la fiesta.

En el año 1951 empezaron los "desfiles de carrozas", carrotones artesanales que fabricaban los estudiantes para pasar por la plaza Belgrano. Arriba de ellas pasaba la reina de cada colegio elegida año a año para ese momento.

En el año 1952 Jorge Villafañe gobernaba Jujuy y para fomentar esta fiesta decidió entregar premios a los estudiantes por las carrozas realizadas. Según los registros, eran 7 carrozas y todos los premios entregados eran iguales.

En 1972 este festejo local fue impulsado a nivel nacional y recibió el título de "Fiesta Nacional".

Con el paso del tiempo la fiesta creció, se sumaron las provincias para la elección reina nacional, hubo elecciones departamentales para la instancia provincial y hubo mayor participación de los colegios con carrozas para llegar a que conocemos hoy como Fiesta Nacional de los Estudiantes.