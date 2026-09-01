Medicina Transfusional: En la actualidad, hay 33 unidades de donación que robustecen la Red Provincial de Hemoterapia

Se destacó que, de esta manera, “se garantiza el acceso equitativo a la donación voluntaria en cada rincón del territorio” formoseño.

El director del Centro Provincial de Hemoterapia, el doctor Víctor Cambra, confirmó que en la actualidad se cuenta con “33 unidades de donación que forman parte de la Red Provincial de Hemoterapia, incluyendo a los Hospitales Distritales que poseen el Área de Medicina Transfusional”.

En ese sentido, y a modo de poner en valor esta cifra, comparó que hasta “antes del 2023 había solo 12 unidades”. Por lo tanto, subrayó que este logro alcanzado es fruto de que en Formosa se tiene “un sistema de salud público que está fortalecido”.

También, expuso Cambra que el pasado 18 de septiembre se llevó a cabo una jornada de donación voluntaria de sangre y plaquetas por aféresis en las instalaciones del Hospital Distrital “Eva Perón” de Ingeniero Juárez, la localidad cabecera del Departamento Matacos en el oeste provincial.

Esa actividad se desarrolló en el marco de la segunda edición de “Colectas Solidarias” a lo largo de la Ruta Nacional N° 81, bajo el lema “Uniendo pueblos, salvando vidas”.

En ese marco, la Red Provincial de Hemoterapia incorporó tres nuevas unidades que quedaron habilitadas. Además, se efectuó la entrega de equipamiento técnico e insumos destinados al fortalecimiento del sistema sanitario local en el Hospital de El Chorro y los centros de salud de María Cristina y Lote 8.

En dichos efectores que pertenecen al Distrito Sanitario Nº 1 se brindó también una capacitación centrada en las cuestiones de atención a los donantes, es decir, buscando seguir mejorando el servicio que se les brinda, indicó.

Por todo ello, se acentuó en la importancia del acompañamiento constante del Gobierno provincial, así como del Ministerio de Desarrollo Humano, poniéndose en valor, en ese sentido, “la inversión estratégica y el compromiso permanente con la salud pública de cada formoseño”.

En definitiva, merced a estas acciones coordinadas y al equipamiento brindado, “se garantiza el acceso equitativo a la donación voluntaria en cada rincón del territorio”, demostrando una vez más que “cada gota suma, cada pueblo cuenta”, se puso de relieve al concluir.



