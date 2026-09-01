En el primer semestre del año la pobreza e indigencia alcanzaron al 32,3%

Alimentos y bebidas no alcohólicas subieron un 38,2% en un año, afectando la capacidad adquisitiva de asalariados, jubilados, pensionados y otros. Gialluca señaló que, el incremento en el precio de los alimentos se produce en un escenario donde los consumidores utilizan las tarjetas de crédito y préstamos de fácil e inmediato acceso que ofrecen las billeteras virtuales para adquirir los mismos, las que perciben tasas usurarias del 1.300% anual, frente a un Gobierno Nacional, “que niega constantemente la suba de precios y dice que está cumpliendo la promesa de frenar la inflación, mientras deroga impuestos para los ricos y mantiene tributos que pagan los pobres, como el 21% del IVA, sobre los alimentos”

El Ombudsman Provincial afirmó que, “estos datos no son errores de cálculos, ni tampoco problemas macro económicos”, es el plan económico del Gobierno Nacional de Javier Milei que se “centra en destruir la producción nacional, acabar con la clase media argentina y concentrar la riqueza en un 5% de la población empujando al resto hacia abajo". Este punto lo ha reconocido el Presidente en todos lados, la diferencia ahora “es que los números lo prueban”. Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se señaló que, pese a la desaceleración de la inflación general en el país, los productos de la canasta básica continúan presionando el bolsillo de las familias de Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones. Este 2026 se constituye como un año económica y socialmente muy difícil para sectores como los asalariados, jubilados y monotributistas, toda vez que, entre enero y agosto, el rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas acumuló una suba del 26% en el NEA, superando incluso el incremento general del costo de vida regional, que en el mismo período llegó al 24,4%. La comparación interanual también evidencia el fuerte impacto que sigue teniendo la inflación alimentaria sobre los hogares de la región. Entre agosto de 2025 y agosto de 2026, Alimentos y bebidas no alcohólicas acumuló un incremento del 38,2%. En ese período, las carnes y derivados encabezaron las subas con un aumento del 55,9%, convirtiéndose en el componente que más se encareció en los últimos doce meses. También mostraron fuertes incrementos las frutas (56%), los aceites y grasas (37%); las verduras 36%; entre otros alimentos. Los datos confirman que, pese a la desaceleración que viene mostrando la inflación general en los últimos meses, el costo de los alimentos continúa siendo uno de los principales factores de presión sobre el presupuesto de las familias del Nordeste, una región que volvió a registrar en mayo los índices inflacionarios más elevados del país. El NEA registra la mayor inflación en carne entre las regiones del país. Entre enero y agosto 2026, el precio de la carne vacuna aumentó 51,2% en el NEA, por encima de la inflación general de la región y de los registros de GBA, Pampeana, NOA, Cuyo y Patagonia. Según los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que releva el INDEC, el precio de la carne en esta región subió 25,2% entre enero y agosto por encima de la inflación general de la región que en el mismo período alcanzó el 22,3%. Después del NEA, los mayores incrementos entre enero y agosto se registraron en el NOA, con 23,3%, y en la región Pampeana, con 22,5%. Según el Indec más atrás quedaron el Gran Buenos Aires, con 20,8%; Patagonia, con 18,8%; y Cuyo, con 17,4%. En este caso, el incremento del precio de la carne en el NEA también superó ampliamente la inflación general de la región, que en los 12 meses considerados llegó al 36,9%.



