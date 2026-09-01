El Gobierno nacional sigue incumpliendo la Ley de Financiamiento Universitario

Denunciaron que desde la gestión mileísta “quieren destruir a la Universidad pública, pero no lo vamos a permitir”.

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, a cargo del juez Martín Cormick, dio lugar a la medida cautelar que presentó el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y ordenó que el Gobierno nacional cumpla con lo estipulado en la Ley de Financiamiento Universitario.

En su resolución, el magistrado sostuvo que “no existe cumplimiento total de la cautelar dictada en autos, medida que se encuentra firme” y ordenó al Estado nacional que dé “efectivo cumplimiento” dentro del plazo establecido de cinco días hábiles, bajo apercibimiento de aplicar astreintes (multas diarias) por cada día de demora.

La decisión se da en el marco del reclamo por la aplicación de la LFU N° 27.795 y alcanza específicamente a los artículos 5 y 6, cuyo cumplimiento había sido dispuesto mediante la medida cautelar.

La disposición judicial se produce mientras continúa el plan de lucha de los trabajadores universitarios. El Frente Sindical de las Universidades Nacionales llevó adelante un paro total de 48 horas, dividido en dos jornadas de 24 horas. La primera se realizó el viernes 18 de septiembre, mientras que la segunda fue este martes 22.

Al respecto, en declaraciones recabadas por AGENFOR, el secretario general de la Asociación de Trabajadores de la UNaF (ATUNF), Milcíades Olmedo, afirmó que “es una falta de respeto” que el Gobierno nacional no cumpla la medida judicial dictada.

Enfatizó que “es preocupante porque lo que quieren es destruir a la Universidad pública, pero no lo vamos a permitir”, consignando “estamos llevando adelante un plan de lucha para defenderla”.

En ese sentido, explicó que los gremios docentes y no docentes anunciaron un plan de lucha de 23 días que comenzó el 22 de septiembre, tras el fracaso de la negociación paritaria con la gestión libertaria.

En esa oportunidad, el Gobierno nacional ofreció un aumento del 3% para septiembre y otro 3% para octubre, pero las organizaciones sindicales plantearon una recomposición del 32,5%, por lo que rechazaron la propuesta oficial.

El plan de lucha trazado incluye jornadas de paros rotativos y escalonados de 24 horas a nivel federal, además de clases públicas y acciones de visibilización. Y culminará con la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para el 15 de octubre.

“Es una acción directa, donde el objetivo final es la quinta Marcha Federal en defensa de la educación y la Universidad pública”, concluyó Olmedo.



