Detuvieron a un hombre vinculado a cuatro causas judiciales y secuestraron un arma blanca

• También secuestraron más de nueve kilos de hojas de coca en estado natural

Efectivos de la Comisaría Laguna Yema allanaron una vivienda del barrio San Francisco en la marco investigativo por el delito de “violación de domicilio, lesiones, daño y amenazas con el uso de un arma blanca”, detuvieron a un hombre y secuestraron un cuchillo de interés en la causa y varios kilos de hoja de coca.

Alrededor de las 10:50 horas del martes, los policías concretaron el mandato judicial otorgada por el Juzgado de Instrucción y Correccional de Las Lomitas, en el marco de una causa judicial iniciado por los delitos de violación de domicilio, lesiones, daño y amenazas con el uso de un arma blanca.

Durante el procedimiento, los efectivos detuvieron a un hombre, sobre quien pesaban cuatro causas judiciales, quien además se encontraba vinculado a la investigación que originó la medida judicial.

En el lugar también se secuestró un arma blanca tipo cuchillo, de gran tamaño, que sería de interés para el esclarecimiento del hecho investigado.

Asimismo, los uniformados hallaron dos bolsas de polietileno que contenían hojas de coca en estado natural, con un peso aproximado de nueve kilogramos.

Por el hallazgo se iniciaron actuaciones por separado, con intervención de la Unidad Fiscal Federal de Formosa, conforme a la normativa vigente.

Finalizadas las diligencias, el detenido y los secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial y todo quedó a disposición de la justicia.







