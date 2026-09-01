Gonzalez destacó el trabajo en materia de seguridad durante el Comité de Integración Fronteriza en Asunción

El ministro de Gobierno, Jorge González, enfatizó la necesidad de fortalecer el intercambio de información y la articulación operativa entre las fuerzas de Argentina y Paraguay para consolidar un trabajo integral en materia de seguridad sobre los límites internacionales.

En la mañana de este miércoles 16, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, junto a una comitiva oficial, participó de una reunión bilateral del Comité de Integración Fronteriza Puerto Falcón - Clorinda y Alberdi - Formosa capital, desarrollada en la ciudad de Asunción entre funcionarios de la República del Paraguay y la Argentina.

En ese ámbito, el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de Formosa, doctor Jorge Abel Gonzalez, integró la mesa de trabajo centrada en la seguridad pública fronteriza y valoró la trascendencia del encuentro para articular acciones concretas entre organismos de ambos países.

“Los comités de frontera son ámbitos muy importantes porque permiten profundizar aspectos que fortalezcan los procesos de integración entre los Estados”, remarcó el funcionario provincial, detallando que la jornada contó con la participación activa de la Policía de la provincia de Formosa, fuerzas federales argentinas como Gendarmería Nacional y Prefectura Naval y organismos de seguridad paraguayos como la Policía Nacional, la Armada y la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD).

Gonzalez subrayó que la reunión permitió “establecer los contactos que son relevantes a los fines de la gestión de una seguridad pública de frontera e ir trabajando ámbitos formales de circulación de la información”.

Asimismo, indicó que de los intercambios surgió la necesidad de generar ámbitos específicos para abordar la seguridad en la totalidad de la frontera compartida, que contempla 600 kilómetros de frontera seca y 200 kilómetros fluviales sobre el río Paraguay. “Esta extensa frontera nos une, no nos separa, con el Paraguay”, enfatizó.

El ministro destacó el rol estratégico de los delegados que tanto Gendarmería Nacional como la Prefectura Naval Argentina mantienen en la Embajada Argentina en Paraguay, “lo que facilita un enlace directo con las fuerzas de allí”.

Al respecto, recordó que “como Estado argentino tenemos firmados convenios bilaterales vigentes que fijan reuniones periódicas y canales de comunicación formales”.

“Lo valioso de esta reunión es llevar las discusiones grandes que se dan a nivel nacional al día a día de nuestra gente en cada rincón de la provincia”, sostuvo Gonzalez y diferenció que “una cosa es discutir políticas de seguridad amplias y otra muy distinta es abordar las cuestiones operativas cotidianas en Clorinda, Formosa, Alberdi o Nanawa, que son las que tienen un impacto directo en la vida diaria de la población”.

Entre los temas prioritarios abordados, el ministro mencionó la necesidad de fortalecer la fluidez del intercambio de información, la lucha contra la trata de personas y la coordinación de herramientas clave como el sistema Alerta Sofía.

Finalmente, al ser consultado sobre las intervenciones en pasos limítrofes como la Pasarela de la Amistad en Clorinda, aclaró que “Gendarmería mencionó el hecho pero nosotros los escuchamos porque es una decisión de Gendarmería y nosotros no tenemos injerencia en eso”, cerró.



