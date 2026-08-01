El Niño: “Tener información confiable nos permite tomar decisiones para la prevención”

En el marco de las acciones preventivas coordinadas por el Gobierno de Formosa, la semana pasada se llevó a cabo la segunda reunión de articulación y coordinación de tareas ante el fenómeno climático.

El secretario de Ciencia y Tecnología de Formosa, el doctor Camilo Orrabalis, brindó detalles acerca del desarrollo de una plataforma web que posibilitará identificar y prever áreas rurales que podrían verse afectadas por los efectos climáticos de El Niño.

Se trata de una herramienta que está siendo desarrollada por la Secretaría de Ciencia y Tecnología en conjunto con el Instituto Politécnico Formosa, con el objetivo de poder anticiparse, prevenir y actuar ante el fenómeno.

“Tener información de calidad, confiable, nos permite predecir y tomar decisiones para la prevención”, subrayó, según recabó AGENFOR.

En ese sentido, explicó que “el equipo de Ingeniería de la Secretaría de Ciencia y Tecnología y el Instituto Politécnico están sumando las capacidades en el desarrollo de software, trabajando para crear una plataforma web que les permitirá, sobre todo, a los usuarios de los campos identificar primero su establecimiento y a partir de ahí ver las anegaciones o la susceptibilidad de agua superficial que tienen en sus predios”.

A modo de ejemplo, explicó que, teniendo en cuenta contextos climáticos anteriores donde se dieron inundaciones, con esta herramienta digital “podrán estimar qué porcentaje se les podría llegar a inundar, incluso también calcular si se formarían islas dentro del propio campo”, con el propósito de “tomar decisiones en el manejo de los animales”.

“Estamos en una etapa de avance –comentó-. Se está trabajando con el Ministerio de la Producción y Ambiente (MPyA) y la Unidad Provincial de Sistemas y Tecnologías de Información (UPSTI) en cuanto a la carga de la plataforma, así como en los relevamientos y los estudios”, de modo que “esperamos contar prontamente con esa plataforma”.

A ello se suma la Red Agrometeorológica Formosa, conformada por estaciones automáticas estratégicamente ubicadas en distintos puntos de la provincia, registrando una amplia variedad de parámetros hídricos y meteorológicos esenciales, la cual puede consultarse en: https://ramf.formosa.gob.ar/.

“Son diez estaciones donde las instalaciones, el mantenimiento y todo lo que es el sistema de soporte de software ha sido íntegramente desarrollado por jóvenes profesionales de Formosa que forman parte del ecosistema científico y tecnológico local”, concluyó.



