De la Rosa: “El endeudamiento de las familias es el resultado de las políticas de Milei”

La diputada nacional justicialista cargó contra el Gobierno nacional por la situación grave que atraviesan ocho millones de argentinos, y calificó como “una victoria” el avance a comisiones para tratar el tema del endeudamiento de las familias, donde “hay más de 50 proyectos presentados”. Luego de que se aprobara en sesión del Congreso el emplazamiento.

La licenciada Graciela de la Rosa, diputada nacional por la provincia de Formosa, perteneciente al bloque de Unión por la Patria, aseguró que “fue una victoria muy grande para nosotros” que se aprobara, en la sesión del miércoles 9 en la Cámara de Diputados, “por unanimidad el emplazamiento a las comisiones para el debate y posterior dictamen” de los proyectos de endeudamiento familiar y la prórroga de la Emergencia en Discapacidad.

Consideró, en ese sentido, que “tenemos que aprovechar ahora, es el momento de discutir y sentarse en las comisiones, porque en el tema del endeudamiento de las familias hay más de 50 proyectos presentados”. “Así que ahora hay que trabajar en las comisiones para lograr el consenso para un solo dictamen y así llevarlo al recinto posteriormente”, explicó.

También recordó que en el último aumento otorgado a la Administración Pública Provincial, el gobernador Gildo Insfrán había expresado que el problema de los endeudados “es político como resultado de las políticas económicas de Milei”.

Ante esto, “evidentemente, hay que sacar una ley y tratar de establecer una solución para tantas familias porque hay ocho millones de morosos en la Argentina y alrededor de 800 en Formosa”, según indicó la legisladora en declaraciones que recogió la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

Recalcó, también, que “no es un problema entre privados”, que fue lo que esgrimió el presidente Javier Milei al intentar desentenderse de la cuestión, sino que “es consecuencia de las políticas implementadas por su gestión y toda la motosierra que siguió en estos años”.

Es decir que “la responsabilidad es 100% del Gobierno nacional”, aseveró contundente De la Rosa, ya que por “si no se acuerdan los libertarios” les refrescó “cómo comenzó la gestión de Milei en diciembre de 2023”, quien solo “tres días después de asumir hizo la famosa devaluación del 118%, la más grande que tuvo la Argentina después de la hiperinflación de Raúl Alfonsín”.

Apuntó, además, que “desreguló todo con el DNU 70”, haciendo que “los precios subieran, desde los alquileres, las prepagas, los intereses por lo que los bancos podían cobrar lo que se les ocurriera a sus clientes”.

Entonces, el hecho de que haya “en el país ocho millones de familias pasando por una situación gravísima de endeudamiento” es por culpa de la política de Milei, y agregó que “los más perjudicados son los empleados públicos nacionales que prácticamente perdieron el 40% de su poder adquisitivo” desde que asumió la Presidencia.

Incluso “no hay ningún sector que le haya ganado a la inflación en su Gobierno”, mientras que dilucidó que, “para evitar que aumente la inflación, lo que hace el Gobierno nacional es utilizar un mecanismo de cepo al salario”.

Con ello, explicó que el salario nunca crece por encima de la inflación, “y eso es lo que produce el desfasaje que tienen las familias argentinas padeciendo las altísimas tasas de interés y la desregulación”, y, además, “con el país prácticamente en recesión, la baja del consumo y la reducción de la actividad económica, los despidos masivos. Lo que hace, en definitiva, que el ingreso familiar haya caído en términos reales”.











