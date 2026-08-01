“El Gobierno nacional no se puede hacer el distraído con el endeudamiento de las familias”

El poder adquisitivo de los salarios en Argentina registró un fuerte desplome durante la gestión libertaria, con caídas acumuladas que superan el 40% en sectores vulnerables y estatales nacionales.

El diputado nacional de Unión por la Patria-Formosa (UP) Luis Basterra destacó el acuerdo alcanzado en el Congreso para avanzar con los proyectos sobre el endeudamiento familiar, un tema que reúne más de medio centenar de iniciativas, teniendo en cuenta que millones de argentinos atraviesan situaciones comprometidas de deuda y recurren al crédito porque sus ingresos no alcanzan para cubrir sus gastos.

Cabe señalar que las reuniones informativas de las Comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor fueron fijadas para los martes 15 y 22 de septiembre. El martes 29 será la fecha prevista para emitir dictamen, con los plenarios convocados para las 14 horas.

En ese sentido, Basterra explicó que la apertura económica indiscriminada del Gobierno de Javier Milei se basa en la desregulación del comercio exterior y la eliminación de barreras a las importaciones, lo que ha generado un fuerte impacto en el entramado productivo nacional.

“Se perdió mano de obra y cayeron el consumo y el poder adquisitivo de la gente –advirtió-. Los argentinos dejaron de tener dinero y ya no les alcanza para comer. Entonces, ahí comenzó el endeudamiento”.

Ante este complicado contexto, el legislador remarcó que “el Gobierno nacional no se puede hacer el distraído con este histórico endeudamiento de las familias con los sistemas financieros, tanto formales como informales”.

En consecuencia, consideró “imprescindible” que el Poder Legislativo asuma el debate para “encontrar las soluciones”. Dejó en claro aquí que “esto no significa que el Estado les pague a los deudores, sino que se redefina la relación entre el que tomó crédito y el que lo dio para que se puedan pagar los compromisos sin usura”.

“Esa es la forma en la que piensan Milei y el ministro de Economía (Luis Caputo). Creen que todo funciona gracias a la usura y por eso es que han endeudado a la Argentina. Y ahora también a los argentinos”, fustigó.

En este aspecto, instó a los demás diputados a que “se comprometan con la gente y forcemos a que este sea un tema de debate en la Argentina”.

A su vez, consultado sobre la decisión de Milei de que el Estado no intervenga para auxiliar a las familias y empresas con deudas o problemas de morosidad, Basterra reprobó que “por no intervenir hoy estamos en una situación caótica de mucha angustia para los hogares”.

“En estos tres años, destruyeron todas las redes sociales de buen trato, de buena relación y de solidaridad, porque ellos solo piensan en su bienestar y no en el de la comunidad”, cerró.



