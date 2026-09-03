El Niño: Rodríguez aseguró que Formosa ya superó la primera etapa del fenómeno

Además, anticipó que, de septiembre a noviembre, el Servicio Meteorológico informó que se producirán mayores precipitaciones, pero que “no es grande la proporción de superficie de suelo formoseño” que se verá afectada.El ministro de Producción y Ambiente de la provincia de Formosa, licenciado Lucas Rodríguez, fue uno de los oradores en la segunda reunión de articulación y diagnóstico interinstitucional ante la inminencia del fenómeno meteorológico El Niño, que se desarrolló el pasado jueves 3 de septiembre, en el marco de las acciones preventivas coordinadas por el Gobierno provincial.En un tramo de su alocución, el funcionario sostuvo que Formosa ingresó en la segunda fase de este evento meteorológico porque, tal como refirió en la primera reunión de esta índole, el 22 de julio, “durante el primer trimestre, de junio a agosto, era la fase de transición, como los servicios meteorológicos lo definían”.“La estación seca, en la que no llueve aquí en el norte de la Argentina, hemos visto cómo durante el último mes de agosto se han producido lluvias muy importantes y que no son normales en el interior de la provincia ni aquí en el este, fundamentalmente”, señaló.Y profundizó: “Hemos venido también de un otoño que superó la media de precipitaciones para lo que es el trimestre anterior a junio. Esa primera fase de transición (junio, julio, agosto) ha sido superada”.En ese sentido, Rodríguez garantizó que se vio concretado el escenario inicial del Fenómeno y que, a partir de este trimestre que inicia en septiembre y finaliza en noviembre, época estival de lluvias para la región, “el Servicio Meteorológico Nacional en la última semana, emitió su último informe que claramente muestra como en el este y noreste de Argentina, se van a producir las mayores precipitaciones”.“Afortunadamente no es grande la proporción de superficie de suelo formoseño que está analizada o que está volcada en el informe del Servicio Meteorológico como afectado”, anticipó.Asimismo, el Ministro definió “de una manera simple” a este segundo trimestre como “la fase de activación del Fenómeno”, por lo que se esperan lluvias por encima del promedio de lo que sucede durante estos tres meses.“La tercera fase es donde se va a verificar el mayor impacto de El Niño, según los servicios meteorológicos y lo que nosotros estamos manejando con toda esta información territorial, satelital, de organismos públicos que se fueron vinculando para consolidar un solo informe”, señaló.Es decir, el trimestre que va de diciembre de este año a febrero – marzo del que viene, explicó Rodríguez, sería la tercera fase donde, probablemente, “se exprese con mayor contundencia el fenómeno de El Niño”.En ese marco, pidió “no ser alarmistas” y detalló que “esto significa que pueden ocurrir lluvias abundantes, por encima del promedio” pero, advirtió, “también la fuerza de los fenómenos pueden ser mucho más importantes”.“Y esto lo podemos traducir en tormentas más fuertes, en afectación a infraestructura pública, entender también la cuestión social, de salud, cómo el sistema educativo pasa a jugar un rol fundamental también para la prevención de la comunidad y que esta información pueda distribuirse a lo largo y ancho de la provincia”, añadió.Además, el titular de la cartera productiva, reiteró que, tal como lo previeron en los “segundos 30 días de los 60 de preparación que teníamos antes que se active el Fenómeno”, al ingresar a septiembre “las lluvias que se esperan para el inicio de este ciclo estival probablemente se van a dar de manera normal al principio, pero van a ir intensificándose”.“Cuando habíamos hecho la primera reunión, el primer reporte se hablaba de un 96% de probabilidad de que siga ocurriendo el Fenómeno de El Niño entre los meses de diciembre, enero y febrero. Hoy ese porcentaje se elevó a 100”, aclaró.Y profundizó: “Hay una concurrencia de distintos informes y un acuerdo entre los distintos servicios meteorológicos de que este evento ya se concretó; ya está presente en gran parte de Sudamérica y se va a expresar de distintas maneras”.Rodríguez ejemplificó con el caso de Brasil donde “están hablando de sequía en el noreste, en la cuenca alta del río Pilcomayo” y, a diferencia de lo ocurrido en el 97’, 98’ y 2016, “los niveles del río Paraguay no son los que tenía en ese momento”, por lo tanto, “se da el efecto tapón, que muchas veces se produce cuando el nivel del río Paraguay está alto y no permite que el agua de los riachos y del Bañado La Estrella y el Pilcomayo puedan escurrir n y evacuarse naturalmente”.“Hoy esa situación no es tan drástica como había sucedido en el año 97 y 98”, concluyó.