El 31 de agosto se realizó el lanzamiento del Festival Provincial de la Matemática, que tiene como objetivo su fortalecimiento e intensificación, contribuyendo a la mejora constante de los desempeños de los estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado de primaria. La jornada se llevó a cabo en la EPEP N.° 124 "Coronel Luis Jorge Fontana" de la ciudad Capital.

La misma contó con la presencia del ingeniero Julio René Araoz, ministro de Cultura y Educación, demás autoridades, directivos, docentes y estudiantes, se desarrollaron actividades matemáticas, promoviendo la exploración, la resolución de situaciones problemáticas y el intercambio de estrategias, promoviendo experiencias de aprendizaje significativas, fortaleciendo la enseñanza de la mencionada ciencia exacta en las escuelas de toda la provincia, teniendo como premisa, que la Matemática también se aprende explorando, resolviendo y compartiendo estrategias.

La propuesta alcanza a 582 escuelas, 654 docentes de las 19 delegaciones zonales, contando con 582 sedes en toda Formosa.







