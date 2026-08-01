El muro de protección de costas en la Costanera contribuye a la prevención ante El Niño

Esta importante obra resguarda a la ribera capitalina contra la erosión fluvial, evita deslizamientos de suelo y ofrece seguridad ante crecidas.

El administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), el ingeniero Javier Caffa, destacó la importancia del muro de contención y protección costera que se extiende desde un sector de la curva del río Paraguay, en la ciudad capital, abarcando desde la zona del Galpón “C” del Paseo Costanero hasta la calle Fotheringham en su primera fase.

“Es una obra muy importante que protege a un sector importante de la costa formoseña de la erosión del río Paraguay y de los efectos de desmoronamiento que tuvo a lo largo de muchos años”, explicó el funcionario según declaraciones recabadas por AGENFOR.

Recordó que anteriormente “la localidad de Alberdi, Paraguay, cuando había niveles pronunciados de crecida del río Paraguay, se transformaba en una isla, porque había un caudal que seguía pasando por el afluente, pero otro volumen hídrico desbordaba y cortaba el acceso a esa ciudad”.

Esa situación cambió cuando “Alberdi reforzó sus defensas”, de manera que “no tenemos ese caudal aliviador que había”, por lo que “todo el caudal del río Paraguay pasa por este sector”.

Ante ello, el muro de contención de la Costanera formoseña “toma una relevancia importante”, teniendo en cuenta que “esta obra que ya está terminada en un sector de más de 300 metros va a proteger a nuestra costa de la erosión en una sección que se había reducido”, generando un aumento de “la velocidad de la corriente”.

Asimismo, remarcó que continúan los trabajos de estabilizado granular en los accesos a las estaciones de bombeo, en el marco del plan provincial de prevención ante la eventual llegada de El Niño.

Enfatizó que “se prioriza el enripiado en los accesos a las estaciones de bombeo porque son lugares críticos a los que el personal debe poder acceder, por ejemplo, para llevar el combustible para las motobombas, al igual que los mecánicos o los electricistas para la operación o los arreglos”, en vistas de que “se pronostica que el fenómeno climático vendría acompañado de la crecida de los ríos y los riachos, así como de precipitaciones constantes”.



