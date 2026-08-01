La provincia de Formosa anunció una nueva semana sin casos COVID-19

Recuerdan que seguir poniendo en práctica las medidas de prevención contribuye a sostener la buena situación sanitaria de esta enfermedad.

Este domingo 13 fue difundido el último parte informativo provincial sobre la situación epidemiológica del COVID-19 en la provincia de Formosa.

En ese sentido, se informó que en la última semana se realizaron 401 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, donde ninguno dio positivo.

De esta manera, no hay casos activos, no se han registrado altas, tampoco hay pacientes internados ni se efectuaron llamadas telefónicas diarias de seguimiento clínico diario a pacientes con coronavirus.

En cuanto a los datos acumulados de la provincia desde el inicio de la pandemia al día de hoy, el total de casos diagnosticados es de 153.544, los pacientes recuperados son 152.116 y los fallecimientos por esta enfermedad 1351.







