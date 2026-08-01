Ingresos Municipales comunica que se atenderá en horario corrido esta semana

En Fotheringham N° 1364 de 07:30 a 20 horas, hasta este viernes 4 de septiembre.

La Municipalidad de Formosa informa que esta semana atenderá en horario corrido de 07:30 a 20 horas en la boca de pago de Fotheringham 1364, barrio Don Bosco. La medida busca brindar mayor flexibilidad horaria a los vecinos y comerciantes que quieran acceder al plan de descuento que lanzó la comuna.

“Ofrecemos esta posibilidad a los vecinos que no pueden concurrir en el horario habitual, ya sea por su trabajo o, por ejemplo, los comerciantes que también tienen que atender su comercio en horario comercial”, detalló Giovanna Díaz Roig, titular de ADIM (Subsecretaría de Ingresos Municipales).

Mientras que “se mantienen los horarios habituales en las demás bocas de pago. Salón Pringles y Rivadavia, de 07:30 a 12:30 horas y de 16 a 20 horas. Centro Cívico Municipal (B° Eva Perón) y Centro Cívico N° 2 (B° 2 de Abril): Lunes a viernes, de 08 a 12 horas y de 17 a 19 horas.

Detalles del plan

Díaz Roig explicó que el esquema de beneficios vigente, depende según la antigüedad del periodo adeudado: Períodos 2021, 2022 y 2023, 30% de bonificación sobre el total de la deuda. Períodos 2024 y 2025, 20% de bonificación sobre el total de la deuda. Período 2026, 35% de bonificación sobre los intereses acumulados.

Para quienes no puedan saldar la totalidad en una sola cuota, la Municipalidad habilitó planes de financiación propia de hasta 12 cuotas y pagos con tarjetas de crédito.

Los canales de consulta, son: Centro de Atención al Vecino 0800-9999-147. Y líneas de llamada a los números 3704-336478 y 3704-031955















