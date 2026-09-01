Mes de la Juventud: Adolescentes y jóvenes toman la palabra en espacios de participación y escucha

Se llevó a cabo una jornada en la Escuela de Educación Técnica N° 7 “Vicente Arcadio Salemi” del barrio Eva Perón.

En el marco de las políticas de acompañamiento y participación que impulsa el Gobierno de Formosa para las adolescencias y juventudes, la Dirección de Desarrollo Juvenil del Ministerio de la Comunidad desarrolla durante septiembre una agenda que recorre escuelas secundarias, barrios, plazas y distintos espacios comunitarios.

Las propuestas buscan generar ámbitos de encuentro, escucha y participación, acercando herramientas para abordar distintas situaciones que atraviesan adolescentes y jóvenes y fortaleciendo, a su vez, las redes institucionales y comunitarias que los acompañan.

En este marco, el miércoles 16 se llevó adelante una jornada en la Escuela de Educación Técnica N° 7 “Vicente Arcadio Salemi”, del barrio Eva Perón, a partir de una iniciativa del Centro de Estudiantes de la institución. La propuesta convocó a la Dirección de Desarrollo Juvenil para compartir con los estudiantes un espacio de intercambio y reflexión sobre situaciones de la vida cotidiana, sus inquietudes y las herramientas y redes con las que cuentan para afrontarlas.

La actividad fue articulada con la Subsecretaría de Desarrollo y Fortalecimiento Comunitario y el Centro de Primer Nivel de Atención del Instituto IAPA del barrio 20 de Julio, y se desarrolló en ambos turnos bajo la modalidad de taller-conversatorio. Participaron más de 200 adolescentes, junto a docentes que acompañaron la jornada.





Durante los encuentros se abordaron distintas temáticas relacionadas con la prevención de los consumos problemáticos y del suicidio, la promoción de la salud mental, la Educación Sexual Integral (ESI), la construcción de vínculos saludables y la Ley Penal Juvenil.





Sin embargo, el eje estuvo puesto en el intercambio, ya que los y las estudiantes pudieron plantear dudas, compartir sus miradas y expresar ideas sobre cómo abordar determinadas situaciones dentro de sus propios ámbitos.





“Estos espacios son importantes porque nos permiten encontrarnos con los jóvenes y, fundamentalmente, escucharlos. No se trata solamente de acercar información o herramientas, sino de estar atentos a lo que ellos tienen para decirnos, a lo que sienten, a las situaciones que los preocupan y también a las propuestas que tienen”, señaló la directora de Desarrollo Juvenil, Claudia Pineda.





En esa línea, destacó que la participación juvenil “es también una forma de acompañar y de cuidar, porque cuando generamos espacios donde pueden expresarse, preguntar y ser escuchados, estamos fortaleciendo sus redes y acercándolos a las instituciones que pueden acompañarlos cuando lo necesitan”.





La jornada permitió además dar a conocer las redes institucionales y comunitarias disponibles para adolescentes y jóvenes, al tiempo que se plantearon nuevas actividades para desarrollar en la escuela y en otros espacios de la comunidad.





La propuesta se enmarca en la agenda del Mes de las Juventudes y se vincula, a su vez, con las acciones del Mes Amarillo, que durante septiembre pone el foco en la prevención del suicidio y el cuidado de la salud mental, llevando las políticas de acompañamiento a los barrios y promoviendo su participación activa en aquellas cuestiones que atraviesan su vida cotidiana.





Así, escuelas, barrios, Espacios de Acompañamiento Comunitario y la “Casita de la Juve” se convierten en ámbitos donde el diálogo con adolescentes permite no solo acercar herramientas de prevención y cuidado, sino también conocer de primera mano sus inquietudes, fortalecer las redes comunitarias y construir respuestas desde una perspectiva de derechos.



