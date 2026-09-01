El Instituto Albertazzi fue escenario de la presentación de la Orquesta de Cámara “Música Esperanza”

Con un repertorio que abarcó desde piezas clásicas hasta tangos de Astor Piazzolla, la formación integrada por egresados del ISA y de la UNA ofreció su concierto con un cálido marco de público.

La Orquesta de Cámara “Música Esperanza” realizó su debut oficial en el marco de una emotiva presentación destinada a promover la música de cámara académica, popular e internacional en la comunidad formoseña.

El evento se llevó a cabo en la noche del miércoles 16, en el Salón de Actos, ubicado en el segundo piso del Instituto Superior de Arte “Oscar Alberto Albertazzi” (ISA).

Esta agrupación instrumental constituye un proyecto cultural gestionado por los representantes de la sede de Formosa de la “Fundación Música Esperanza”, Roberto Tubaro y Néstor Rivero. La iniciativa dio continuidad al convenio marco de colaboración que firmaron en mayo de 2013 el Gobierno de la provincia de Formosa y la mencionada fundación, articulación que tiene como eje profundizar el desarrollo, la difusión y la especialización musical en la región.

La agrupación está conformada por una clásica formación de cuerdas compuesta por violines, violas, violonchelos y contrabajo. Sus músicos son jóvenes formados en la provincia, mayoritariamente egresados de la Tecnicatura Superior de Músico Social impartida por el Instituto Superior de Arte y de la Tecnicatura en Instrumentista Orquestal fruto del convenio con la Universidad Nacional de las Artes.

Al respecto, el profesor Néstor Rivero destacó que eligieron concretar el debut en el propio instituto “como una muestra de agradecimiento a la institución por los años de formación brindados”, además de “buscar motivar a la comunidad educativa a continuar con el estudio y el aporte a la cultura local”, expresó.

Puntualizó que “estuvo conformada por instrumentos de cuerda, como violines, violas, violonchelos y contrabajo”, señalando que “es una orquesta clásica, de cuerdas”.

Y detalló que ofrecieron “un repertorio variado de autores nacionales e internacionales, abarcando desde piezas clásicas de Händel y Mozart hasta pasajes de tango y composiciones emblemáticas de Astor Piazzolla”.

Al concluir, el profesor Néstor Rivero valoró el cálido recibimiento de la comunidad del instituto, que celebró la presentación con profundo agradecimiento y resaltó que “este tipo de espacios buscan servir de motivación para que los estudiantes continúen perfeccionándose y aportando, desde el lugar que a cada uno le toca ocupar, al fortalecimiento y enriquecimiento de la cultura formoseña.



